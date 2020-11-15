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20:40 (мск), источник: ТАСС

В Гидрометцентре сообщили, что россиян ожидают погодные аномалии в течение недели

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Погода с аномальным теплом и аномальным холодом прогнозируется в различных частях России в течение недели.

Источник: РИА "Новости"

На азиатской территории страны температура будет на 12−20 градусов выше нормы, на севере европейской части — на 4−8 градусов выше нормы, а на юге европейской территории — на 4−6 градусов ниже нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«В целом в России погода будет неоднородная. На азиатской территории погода теплая, особенно в северной половине. Там температура сразу на 12−20 градусов выше нормы. Это очень много. На севере европейской части страны температура тоже выше нормы на 4−8 градусов, в центре — около нормы, а вот на юге, Ростовская область, Краснодарский край, Ставрополье, Приволжский федеральный округ, Урал, там отрицательные аномалии», — сообщил он.

По словам Вильфанда, температура на юге европейской части России будет ниже климатической нормы на 4−7 градусов в течение недели.

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