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12:53 (мск), источник: Известия

Соцработникам разрешат не помогать тяжелобольным россиянам

Соцработникам разрешат отказываться от помощи гражданам на дому, если у них выявлены острые инфекционные заболевания, психические расстройства, тяжелая форма туберкулеза или онкологии. Положительное заключение законопроекта, который может быть принят Госдумой в декабре, в воскресенье, 15 ноября, оказалось в распоряжении «Известий».

Источник: РИА "Новости"

Согласно документу, отказ в предоставлении социальных услуг возможен только при наличии соответствующего заключения уполномоченной медицинской организации. Если гражданин получит заключение, подтверждающее его «безопасность», предоставление социальных услуг будет возобновлено.

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По мнению опрошенных экспертов, данный законопроект может решить лишь часть проблемы, так как заменить сотрудников социальных служб будет некому и больные граждане в итоге могут остаться без помощи.

«В этой инициативе есть резон, но если больному человеку некому оказать помощь, мы же не можем его бросить. Миллионы женщин и мужчин в России живут в одиночку. Пришли врачи — посмотрели, вылечили, а кто ему продукты купит?» — задается вопросом представитель фракции, глава комитета Госдумы по региональной политике Николай Харитонов.

В правительстве России инициативу поддержали, однако предложили ее доработать. В частности, отмечается, что законопроект не содержит положений, которые определяют форму и порядок выдачи заключения, на основании которого возможно продолжить предоставлять соцуслуги больным.

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