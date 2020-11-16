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10:47 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Следствие ведет ИИ

К поиску подозреваемых подключается искусственный интеллект.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

МВД подготовило план цифровой трансформации стоимостью 55 млрд руб. Помимо наращивания IT-инфраструктуры планируется использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для поиска серийных убийц и подозреваемых по биоматериалам с места преступления. Применением ИИ для раскрытия преступлений давно интересуются и зарубежные правоохранители.

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На совещании у вице-премьера Дмитрия Чернышенко чиновники из МВД представили план проекта по использованию ИИ для выявления признаков серийных преступлений, рассказал «Ъ» источник в правительстве и подтвердили в аппарате Чернышенко, воздержавшись от комментариев. В пресс-службе МВД не ответили на запрос.

Использование в следственных мероприятиях ИИ упоминается и в проекте цифровой трансформации МВД, который на прошлой неделе замминистра внутренних дел генерал-лейтенант Виталий Шулика отправил на согласование в правительство (копия есть у «Ъ»). В совокупности она обойдется федеральному бюджету более чем в 55 млрд руб., следует из документов, с которыми ознакомился «Ъ». В «дорожной карте», в частности, указано, что в 2020 году МВД начнет подготовку технических заданий на проведение научно-исследовательских работ по внедрению технологий ИИ в работе полиции, а в 2023 году приступит к опытно-конструкторским работам по созданию конкретного софта — для поиска серийных преступников и для «определения индивидуальных анатомических признаков человека, полученных из биологического материала с мест совершения преступлений».

МВД остается одним из проблемных органов с точки зрения цифровой трансформации.

Как сообщал «Ъ», 25 марта 2019 года Следственный комитет РФ расследовал уголовное дело о злоупотреблениях при монтаже единой интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) МВД, а ФСБ задержала автора системы, основателя и тогдашнего главу AT Consulting Сергея Шилова. Следствие настаивало, что система за 1,4 млрд руб. была сделана не в полном объеме.

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Источник «Ъ», знакомый с работой городских IT-систем Москвы, утверждает, что взаимодействовать с ИСОД по-прежнему крайне трудно, потому что система так и осталась незавершенной. Косвенное подтверждение этому можно найти и в открытых источниках. Согласно данным сайта госзакупок, в 2019 году МВД разыграло закрытый тендер на сопровождение ИСОД стоимостью 2 млрд руб. Аналогичный закрытый тендер МВД опубликовало уже в сентябре 2020 года, начальная сумма контракта выросла до 2,5 млрд руб. «Ъ» несколько раз обращался в пресс-службу МВД с просьбой пояснить затраты на техническое сопровождение системы, однако ответ до сих пор получен не был.

Российские силовые структуры уже неоднократно пытались использовать ИИ в своих целях, но раньше в основном речь шла про распознавание лиц и объектов на изображениях и видео.

Это нужно, чтобы найти угнанный автомобиль или преступника, говорит архитектор машинного обучения цифровой лаборатории Softline Николай Князев:

При использовании ИИ важно правильно поставить задачу и понимать, в каких случаях модель справляется хорошо, а в каких — плохо. В целом, когда невозможно найти подходящий объект по точному совпадению, например при поиске максимально похожего биообразца или отпечатка пальцев, ИИ может помочь.

По словам операционного директора компании Handl.ai, работающей на российском и американском рынках, Алексея Цишевского, зарубежные правоохранители давно проявляют интерес к технологиям на основе ИИ. «К нам года три назад было несколько запросов на разработку технологии для распознавания движения, когда человек выхватывает оружие. Интересовались в контексте защиты, например, американских школ», — говорит он. Эксперт подтверждает, что в криминалистике может быть применима технология computer vision для визуального сопоставления биоматериалов, оставленных на месте преступления, с материалами подозреваемых.

Никита Королев

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Во время загрузки произошла ошибка.
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