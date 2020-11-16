10:47 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Следствие ведет ИИ
К поиску подозреваемых подключается искусственный интеллект.
МВД подготовило план цифровой трансформации стоимостью 55 млрд руб. Помимо наращивания
На совещании у
Использование в следственных мероприятиях ИИ упоминается и в проекте цифровой трансформации МВД, который на прошлой неделе замминистра внутренних дел
Как сообщал «Ъ», 25 марта 2019 года Следственный комитет РФ расследовал уголовное дело о злоупотреблениях при монтаже единой интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) МВД, а ФСБ задержала автора системы, основателя и тогдашнего главу AT Consulting Сергея Шилова. Следствие настаивало, что система за 1,4 млрд руб. была сделана не в полном объеме.
Источник «Ъ», знакомый с работой городских
Российские силовые структуры уже неоднократно пытались использовать ИИ в своих целях, но раньше в основном речь шла про распознавание лиц и объектов на изображениях и видео.
Это нужно, чтобы найти угнанный автомобиль или преступника, говорит архитектор машинного обучения цифровой лаборатории Softline Николай Князев:
При использовании ИИ важно правильно поставить задачу и понимать, в каких случаях модель справляется хорошо, а в каких — плохо. В целом, когда невозможно найти подходящий объект по точному совпадению, например при поиске максимально похожего биообразца или отпечатка пальцев, ИИ может помочь.
По словам операционного директора компании Handl.ai, работающей на российском и американском рынках, Алексея Цишевского, зарубежные правоохранители давно проявляют интерес к технологиям на основе ИИ. «К нам года три назад было несколько запросов на разработку технологии для распознавания движения, когда человек выхватывает оружие. Интересовались в контексте защиты, например, американских школ», — говорит он. Эксперт подтверждает, что в криминалистике может быть применима технология computer vision для визуального сопоставления биоматериалов, оставленных на месте преступления, с материалами подозреваемых.
Никита Королев