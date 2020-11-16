07:03 (мск), источник: РБК
SpaceX совершила второй пилотируемый запуск к МКС
Компания SpaceX совершила второй запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС.
После запуска NASA сообщило, что первая ступень успешно отделилась и приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Также успешно отделилась вторая ступень. Позже Crew Dragon успешно вышел на орбиту.
На борту находятся четыре человека: астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соити Ногучи. Они пробудут на МКС шесть месяцев.
Президент США Дональд Трамп поздравил NASA, назвав старт ракеты с кораблем «отличным запуском». Он написал в Twitter, что аэрокосмическое агентство было «катастрофой» до того, как он пришел к власти, но сейчас NASA «самый продвинутый космический центр в мире».
Запуск отметил и бывший
Изначально запуск был назначен на 14 ноября, но NASA перенесло его
Предыдущий полет на Crew Dragon и первый в мире пилотируемый полет, осуществленной частной компанией, состоялся 30 мая. Корабль доставил на МКС двух американских астронавтов и вернулся на Землю.
Пуск ознаменовал собой возобновление собственной программы пилотируемой космонавтики в США после закрытия программы Space Shuttle.