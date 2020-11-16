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07:03 (мск), источник: РБК

SpaceX совершила второй пилотируемый запуск к МКС

Компания SpaceX совершила второй запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал во Флориде.

Источник: AP 2020

После запуска NASA сообщило, что первая ступень успешно отделилась и приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Также успешно отделилась вторая ступень. Позже Crew Dragon успешно вышел на орбиту.

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На борту находятся четыре человека: астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соити Ногучи. Они пробудут на МКС шесть месяцев.

Президент США Дональд Трамп поздравил NASA, назвав старт ракеты с кораблем «отличным запуском». Он написал в Twitter, что аэрокосмическое агентство было «катастрофой» до того, как он пришел к власти, но сейчас NASA «самый продвинутый космический центр в мире».

Запуск отметил и бывший вице-президент и лидер президентской гонки Джо Байден. Он написал в социальной сети, что это свидетельство силы науки и того, что можно достичь с помощью новаторских идей, изобретательности и решимости.

Изначально запуск был назначен на 14 ноября, но NASA перенесло его из-за береговых ветров и восстановительных работ.

Предыдущий полет на Crew Dragon и первый в мире пилотируемый полет, осуществленной частной компанией, состоялся 30 мая. Корабль доставил на МКС двух американских астронавтов и вернулся на Землю.

Пуск ознаменовал собой возобновление собственной программы пилотируемой космонавтики в США после закрытия программы Space Shuttle.

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