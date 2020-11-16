11:28 (мск), источник: РБК
Россиян стали в два раза чаще увольнять за посты в соцсетях
К такому выводу пришли исследователи сервиса SuperJob, опросив представителей 1 тыс. компаний. В целом в каждой десятой компании случались увольнения сотрудников
Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование (есть у РБК) и выяснил, что работодатели стали в два раза чаще увольнять сотрудников за посты в социальных сетях. Эксперты опросили представителей 1 тыс. компаний и 1,6 тыс. экономически активных россиян из разных частей страны.
«С момента проведения аналогичного исследования в два раза выросло число увольнений
На фоне этого, как отметили в SuperJob, работодатели решили, что проще отсеивать незадачливых пользователей соцсетей еще на этапе подбора кадров. По подсчетам сервиса, в 2011 году не просматривали профили кандидатов в соцсетях 58% компаний, в этом году — 44%.
Как отмечают исследователи, граждане стали более осмотрительными на фоне регулярных скандалов
Они также выяснили, что женщины чаще мужчин думают о возможном просмотре страниц работодателем (50 против 42%). При этом трудоустроенные россияне думают об этом чаще, чем безработные (47% против 44%).
Директор юридического департамента и комплаенс hh.ru Юрий Донников, отвечая на вопрос РБК, насколько соответствует закону случаи отказа в приеме на работу и увольнения
Увольнение
из-запостов в соцсетях — достаточно редкая практика, и обосновать свое решение работодатель может несоответствием деловых качеств работника занимаемой должности или причинением урона деловой репутации из-заего действий. Например, отсутствием навыков ведения публичных коммуникаций, если речь идет о должностях smm- или PR-специалистов,специалистах клиентской поддержки и топ-менеджерах.
Говоря о том, почему работодателю важно работать над рисками, связанными с активностью сотрудников в соцсетях, в
«За последние несколько лет было много ярких кейсов в России и в мире по распространению такого
В hh.ru отметили, что, естественным образом, компании ищут пути минимизации таких рисков, но пока лишь в 5% российских компаний существует формальный список правил поведения сотрудников в социальных сетях, а в 76% организаций не приняты такие правила. И лишь в 8% компаний, как выяснили в hh.ru, были случаи, когда
Руководитель направления корпоративной культуры и внутренних коммуникаций hh.ru Ксения Степанова сообщила РБК, что существует