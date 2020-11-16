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11:28 (мск), источник: РБК

Россиян стали в два раза чаще увольнять за посты в соцсетях

К такому выводу пришли исследователи сервиса SuperJob, опросив представителей 1 тыс. компаний. В целом в каждой десятой компании случались увольнения сотрудников из-за их неподобающей интернет-активности.

Источник: РИА "Новости"

Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование (есть у РБК) и выяснил, что работодатели стали в два раза чаще увольнять сотрудников за посты в социальных сетях. Эксперты опросили представителей 1 тыс. компаний и 1,6 тыс. экономически активных россиян из разных частей страны.

«С момента проведения аналогичного исследования в два раза выросло число увольнений из-за публикаций сотрудников в блогах и социальных сетях: 5% в 2011 году и 10% сегодня», — утверждают авторы материала. В целом в каждой десятой компании случались увольнения сотрудников из-за их неподобающих действий в Сети.

На фоне этого, как отметили в SuperJob, работодатели решили, что проще отсеивать незадачливых пользователей соцсетей еще на этапе подбора кадров. По подсчетам сервиса, в 2011 году не просматривали профили кандидатов в соцсетях 58% компаний, в этом году — 44%.

Как отмечают исследователи, граждане стали более осмотрительными на фоне регулярных скандалов из-за компроматов, найденных в социальных сетях. «Все больше россиян публикуют посты, лайкают и комментируют в сети, принимая во внимание возможность просмотра страниц работодателем: 37% девять лет назад и 46% — сейчас», — говорят эксперты.

Они также выяснили, что женщины чаще мужчин думают о возможном просмотре страниц работодателем (50 против 42%). При этом трудоустроенные россияне думают об этом чаще, чем безработные (47% против 44%).

Уверенных в том, что внимание работодателей к активности сотрудников и находящихся в поиске работы в Сети маловероятно, за девять лет стало в два раза меньше: 11% в 2011 году, в 2020-м — 5%.

Директор юридического департамента и комплаенс hh.ru Юрий Донников, отвечая на вопрос РБК, насколько соответствует закону случаи отказа в приеме на работу и увольнения из-за постов в соцсетях, сказал, что мониторинг профилей в соцсетях соискателей работы как правило происходит в совокупности с этапом оценки резюме и не влечет за собой для работодателя обязанность обоснования отказа.

Увольнение из-за постов в соцсетях — достаточно редкая практика, и обосновать свое решение работодатель может несоответствием деловых качеств работника занимаемой должности или причинением урона деловой репутации из-за его действий. Например, отсутствием навыков ведения публичных коммуникаций, если речь идет о должностях smm- или PR-специалистов, специалистах клиентской поддержки и топ-менеджерах.
Юрий Донников
Директор юридического департамента и комплаенс hh.ru

Говоря о том, почему работодателю важно работать над рисками, связанными с активностью сотрудников в соцсетях, в пресс-службе hh.ru сообщили РБК, что прежде всего это делается из-за устоявшегося в интернете восприятия, согласно которому мнение отдельного сотрудника приравнивается к позиции компании.

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«За последние несколько лет было много ярких кейсов в России и в мире по распространению такого buzz-эффекта вокруг компаний из-за постов сотрудников в соцсетях на темы, вызывающие общественный резонанс, которые повлекли отток клиентов и урон деловой репутации», — говорится в сообщении.

В hh.ru отметили, что, естественным образом, компании ищут пути минимизации таких рисков, но пока лишь в 5% российских компаний существует формальный список правил поведения сотрудников в социальных сетях, а в 76% организаций не приняты такие правила. И лишь в 8% компаний, как выяснили в hh.ru, были случаи, когда кого-то из сотрудников увольняли из-за неподобающего поведения в социальных сетях.

Руководитель направления корпоративной культуры и внутренних коммуникаций hh.ru Ксения Степанова сообщила РБК, что существует чек-лист, состоящий из пяти аспектов, на которые работодатели обращают внимание. Это:

  1. Само наличие личных страниц в соцсетях кандидата на работу.
  2. Круг общения.
  3. Частота постов.
  4. Содержание постов.
  5. Фотографии.
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