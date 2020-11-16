Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 16 ноябряПодвиг героев-панфиловцев, создание ЮНЕСКО, последний концерт Шопена и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
20История одного «Москвича»
16Скончался Михаил Жванецкий
07:40 (мск), источник: РБК

В Бурятии закрыли ТЦ, кафе, сауны и фитнес-клубы из-за коронавируса

Власти Бурятии ввели ряд ограничительных мер в республике на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на сайте республиканского правительства.

COVID-19: Новые случаи
США
Новости по теме
Вся статистика
Источник: Reuters

В частности, с 16 по 30 ноября включительно в республике будет приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Исключения будут сделаны для обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Видео
В Кремле оценили работу системы здравоохранения в условиях пандемии

При этом ограничения не распространяются на столовые, буфеты и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, а также на предприятия общепита, расположенные в гостиницах и отелях.

Кроме того, будет приостановлена деятельность объектов розничной торговли, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров (в том числе работа детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов и иных развлекательных заведений).

Исключения будут сделаны для следующих заведений:

  • аптек и аптечных пунктов салонов связи;
  • объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары;
  • специализированных объектов розничной торговли в части реализации непродовольственных товаров первой необходимости, организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП), расположенных внутри торговых центров, деятельность которых не приостановлена в соответствии с решениями президента России и указом главы Бурятии;
  • продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

Также на две недели закрываются кинотеатры, салоны красоты, бани и сауны.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Бурятии с начала пандемии выявлено 14 838 случаев заражений COVID-19. Выздоровели 12 626 человек. Умерли 273 человека.

 Умер Армен Джигарханян
Интимное видео Дзюбы оценили в $5 миллионов
«Газпром» продал Турции максимальный с начала года объем газа
Россиян предупредили о предстоящих погодных аномалиях
Майя Санду победила на выборах президента Молдавии
СМИ: Трамп примет жесткие меры в отношении Китая назло Байдену
Сборная России по футболу вдесятером проиграла туркам
Армения осудила осквернение христианского собора в Шуши
Горячие темы на Авто
Вакцина от Ковида производства России занимает ведущее место в мире по эффективности 434
создание темы 341
"Дорогие товарищи!..." А что ЭТО БЫЛО??? 240
Однако пятница 13. 202
Кино
Юрия Борисова назвали актером года В Москве вручили награды в рамках церемонии «GQ Человек года» 2020
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Прошел 31 год: как сейчас выглядит "Просто Мария"
Одно лицо: 7 русских актрис, которые сильно похожи
"Воронины"... Как актеры умирали один за другим
Помнишь? Как сегодня выглядит 51-летняя актриса
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь