В Бурятии закрыли ТЦ, кафе, сауны и фитнес-клубы из-за коронавируса

В частности, с 16 по 30 ноября включительно в республике будет приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Исключения будут сделаны для обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.
При этом ограничения не распространяются на столовые, буфеты и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, а также на предприятия общепита, расположенные в гостиницах и отелях.
Кроме того, будет приостановлена деятельность объектов розничной торговли, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров (в том числе работа детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов и иных развлекательных заведений).
Исключения будут сделаны для следующих заведений:
Также на две недели закрываются кинотеатры, салоны красоты, бани и сауны.
Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Бурятии с начала пандемии выявлено 14 838 случаев заражений COVID-19. Выздоровели 12 626 человек. Умерли 273 человека.