Роспотребнадзор ограничил срок выполнения теста на коронавирус

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Помимо этого, теперь выписывать пациентов, перенесших коронавирусное заболевание, можно будет после сдачи одного отрицательного теста, а не двух.
В случае положительного результата повторный анализ возможен не ранее чем через три дня.
В службе уточнили, что выписка из стационара на амбулаторное лечение разрешается до получения отрицательного результата лабораторного исследования методом ПЦР. Исключение — заболевшие, проживающие в коммунальной квартире, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах.
Контактировавшим с больными COVID-19 больше не нужно сдавать тест на коронавирус: при отсутствии симптомов им достаточно пробыть 14 дней на самоизоляции.
По последним данным, в России SARS-CoV-2 заразились 1 948 603 человека, из них почти 33,5 тысячи погибли, свыше 1,45 миллиона вылечились. За прошедшие сутки выявили еще 22 778 заболевших — рекордный показатель с начала эпидемии в стране.