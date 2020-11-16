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12:37 (мск), источник: РИА Новости

Роспотребнадзор ограничил срок выполнения теста на коронавирус

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Срок выполнения теста на COVID-19 ограничили 48 часами с момента поступления биологического материала в лабораторию, следует из постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

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Источник: РИА Новости

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Помимо этого, теперь выписывать пациентов, перенесших коронавирусное заболевание, можно будет после сдачи одного отрицательного теста, а не двух.
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В случае положительного результата повторный анализ возможен не ранее чем через три дня.

В службе уточнили, что выписка из стационара на амбулаторное лечение разрешается до получения отрицательного результата лабораторного исследования методом ПЦР. Исключение — заболевшие, проживающие в коммунальной квартире, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах.

Контактировавшим с больными COVID-19 больше не нужно сдавать тест на коронавирус: при отсутствии симптомов им достаточно пробыть 14 дней на самоизоляции.

По последним данным, в России SARS-CoV-2 заразились 1 948 603 человека, из них почти 33,5 тысячи погибли, свыше 1,45 миллиона вылечились. За прошедшие сутки выявили еще 22 778 заболевших — рекордный показатель с начала эпидемии в стране.

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