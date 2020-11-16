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13:27 (мск), источник: Известия

Святой спас: армяне простились с древним монастырем

Христианскую обитель взяли под охрану российские миротворцы.

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Дадиванк — древний армянский монастырь в Нагорном Карабахе. Первые упоминания о нем относятся к IX веку. По преданию, он был основан над могилой Святого Дади, проповедовавшего христианство на западе Армении и погибшего в I веке. Покидая земли, которые с 15 ноября, в соответствии с мирным соглашением, перешли Азербайджану, местные армяне отправлялись в последний раз помолиться в родных стенах. Как проходило прощание со святыней — в фотогалерее «Известий».

Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
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