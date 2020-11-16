13:27 (мск), источник: Известия
Святой спас: армяне простились с древним монастырем
Христианскую обитель взяли под охрану российские миротворцы.
Дадиванк — древний армянский монастырь в Нагорном Карабахе. Первые упоминания о нем относятся к IX веку. По преданию, он был основан над могилой Святого Дади, проповедовавшего христианство на западе Армении и погибшего в I веке. Покидая земли, которые с 15 ноября, в соответствии с мирным соглашением, перешли Азербайджану, местные армяне отправлялись в последний раз помолиться в родных стенах. Как проходило прощание со святыней — в фотогалерее «Известий».
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.