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15:14 (мск), источник: РИА Новости

Глава Минздрава рассказал о новом подходе к лечению COVID-19

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о разработке нового, более эффективного подхода к лечению пациентов с коронавирусным заболеванием.

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Источник: РИА "Новости"

«Это разворачивание коек первичного приема для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, как правило, на госпитализацию пациенты попадают со средней степенью тяжести или тяжелые пациенты. И используется так называемый этапный механизм лечения, то есть вот те койки, которые нужны острым пациентам, они оснащены 35% коек реанимации, 70% коек кислородом, и вот они должны принимать первичных пациентов, впервые поступающих в стационары», — рассказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

По словам министра, дальше следует этапность лечения: больных могут переводить на долечивание, в том числе в санаторно-курортные учреждения и профилактории.

Такой подход, отметил Мурашко, позволяет сохранять места для неинфекционных больных.
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«И пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и с онкологическими проблемами, они должны получать помощь при ухудшении состояния, в том числе плановую помощь. Поэтому этапность — это важный элемент организации», — объяснил он.

Сегодня Роспотребнадзор опубликовал новое постановление, согласно которому срок выполнения теста на COVID-19 теперь ограничен 48 часами с момента поступления биологического материала в лабораторию. Кроме того, выписывать пациентов, перенесших COVID-19, можно будет после сдачи одного отрицательного теста, а не двух.

При этом из стационара на амбулаторное лечение разрешается отправлять еще до получения отрицательного результата исследования методом ПЦР (исключение — проживающие в коммунальной квартире, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах).

Начиная с 17 ноября контактировавшим с заразившимися коронавирусом больше не нужно сдавать тест: при отсутствии симптомов им достаточно пробыть 14 дней на самоизоляции.

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