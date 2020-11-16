Глава Минздрава рассказал о новом подходе к лечению COVID-19

«Это разворачивание коек первичного приема для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, как правило, на госпитализацию пациенты попадают со средней степенью тяжести или тяжелые пациенты. И используется так называемый этапный механизм лечения, то есть вот те койки, которые нужны острым пациентам, они оснащены 35% коек реанимации, 70% коек кислородом, и вот они должны принимать первичных пациентов, впервые поступающих в стационары», — рассказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».
По словам министра, дальше следует этапность лечения: больных могут переводить на долечивание, в том числе в санаторно-курортные учреждения и профилактории.
Такой подход, отметил Мурашко, позволяет сохранять места для неинфекционных больных.
«И пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и с онкологическими проблемами, они должны получать помощь при ухудшении состояния, в том числе плановую помощь. Поэтому этапность — это важный элемент организации», — объяснил он.
Сегодня Роспотребнадзор опубликовал новое постановление, согласно которому срок выполнения теста на COVID-19 теперь ограничен 48 часами с момента поступления биологического материала в лабораторию. Кроме того, выписывать пациентов, перенесших COVID-19, можно будет после сдачи одного отрицательного теста, а не двух.
При этом из стационара на амбулаторное лечение разрешается отправлять еще до получения отрицательного результата исследования методом ПЦР (исключение — проживающие в коммунальной квартире, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах).
Начиная с 17 ноября контактировавшим с заразившимися коронавирусом больше не нужно сдавать тест: при отсутствии симптомов им достаточно пробыть 14 дней на самоизоляции.