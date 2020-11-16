14:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
На пляж на Канарских островах обрушилась скала (видео)
По сообщению местных СМИ, никто не пострадал.
На популярном испанском курорте
Видео происшествия успели записать очевидцы. Они сообщили, что люди были на пляже буквально в нескольких метрах от места обрушения. Кроме того, неподалеку от этого места находится и стоянка для домов на колесах, пишет El Mundo.
После обрушения на место оперативно прибыли спасатели, которые, исследовав местность, подтвердили, что пострадавших нет.
Сообщается, что пляж Аргага, где случилось происшествие, уже некоторое время официально закрыт для туристов
Екатерина Гура