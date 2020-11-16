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19:14 (мск), источник: Forbes

Ученые заявили о случаях заражения COVID-19 в Италии в сентябре прошлого года

В Италии коронавирус начал распространяться еще в сентябре прошлого года, что говорит о его способности долго и незаметно циркулировать среди людей перед вспышкой, заявили ученые. Формально о новом вирусе стало известно только зимой.

COVID-19: Новые случаи
США
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Источник: Reuters

В Италии коронавирус распространялся еще с сентября 2019 года. Об этом сообщается в исследовании для научного журнала Tumori Journal, подготовленном учеными из Милана, Сиены и Пармы.

Среди 959 бессимптомных пациентов, которые проходили обследование на предмет рака легких с сентября 2019 года по март 2020-го у 111 (11,6%) были обнаружены антитела к коронавирусу, отмечают ученые.

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У четверых антитела были обнаружены в первую неделю октября 2019 года, а значит они заразились в сентябре, пояснил Reuters один из авторов исследования Джованни Аполоне.

Это означает, что новый коронавирус может циркулировать среди населения долго и с низким уровнем смертности не потому, что исчезает, а только для того, чтобы затем вызвать новую вспышку.
Джованни Аполоне
один из авторов исследования

Всемирная организация здравоохранения указывает, что начала наблюдать за ситуацией с новым коронавирусом только в декабре прошлого года из-за пациента с пневмонией, обнаруженного в китайском городе Ухань.

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В Италии официально первые два случая вируса власти обнаружили в конце января у китайских туристов. Первый случай передачи заболевания внутри страны был выявлен здесь 21 февраля. При этом исследователи в марте рассказывали Reuters, что зафиксировали в регионе Ломбардия повышенное число случаев острой пневмонии и гриппа еще в последнем квартале прошлого года.

Италия занимает десятое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. В стране выявлено более 1,17 млн заболевших и 45 229 летальных исходов. Россия находится на четвертом месте. К утру понедельника суточная заболеваемость в стране обновила рекорд, составив 22 778. Всего в России обнаружено более 1,94 млн случаев COVID-19 и 33 489 смертей.

Александр Пятин

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