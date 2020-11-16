Глава ВОЗ назвал появление вакцины недостаточным для победы над COVID

«С момента возникновения пандемии мы знали, что вакцина сыграет решающую роль в том, чтобы взять ее под контроль. Но важно отметить, что вакцина дополнит другие рычаги, которые у нас имеются, а не заменит их», — написал гендиректор ВОЗ в понедельник в своем твиттере.
По его словам, необходимо будет продолжить наблюдение, тестирование, лечение, изоляцию, выявление контактов и карантин, побуждение людей проявлять осторожность.
«Первоначально поставки вакцин против COVID-19 будут ограниченными, приоритет будет отдаваться медработникам, пожилым людям и другим категориям населения из группы риска», — сообщил гендиректор ВОЗ.
Это, как мы надеемся, поможет сократить число смертей, поможет системе здравоохранения справиться со своими задачами, но у вируса все еще останется много простора для деятельности.
Тедрос Адханом Гебрейесусгендиректор ВОЗ
В мире разработано несколько вакцин от коронавируса, которые находятся на разных стадиях испытаний. Первой российской вакциной стала разработка института имени Гамалеи Минздрава России, получившая название «Спутник V». Ее эффективность оценена в 92%. Вторая российская вакцина «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. Над третьей вакциной работает центр имени Чумакова.
Среди мировых производителей, в частности, препарат разработали Pfizer и BioNTech. Они сообщили, что их вакцина во время испытаний показала более чем 90% эффективности.