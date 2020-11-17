Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Зонд NASA взял образцы грунта астероида Бенну Операция осуществляется в автоматическом режиме
Фоторепортажи
24Умер Армен Джигарханян
25Жюри AAP Magazine показало победителей конкурса «Цвет»
10:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выбраны лучшие фото самых невероятных мест на Земле

Международный фотоконкурс объявил своих победителей.

Жюри седьмого международного конкурса «Пейзажный фотограф года 2020» выбрало лучшие снимки со всего мира. Всего в этом году на конкурс поступило более 3880 фотографий, а в финальном списке оказалась 101 работа.

Лучшим фотографом года (за серию из четырех снимков) был назван 24-летний пейзажный фотограф из Гонконга Кельвин Юэнь, который занимается съемкой природы уже шесть лет.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

А в категории «Лучшая пейзажная фотография» победил снимок немецкого фотографа Кая Хорнунга.

Екатерина Гура

Читайте также
В России выявили 22 410 новых случаев коронавируса
Совет не высылать скорые к задыхающимся признали незаконным
В Дании уничтожат 25 тысяч цыплят
Книжная сеть «Республика» подала заявление о банкротстве
Математическая задача поставила пользователей Сети в тупик
Сенат США принял антидопинговый «акт Родченкова»
Авто
Toyota отзывает в России более 69 тысяч автомобилей Из-за проблем с топливным насосом может возникнуть неисправность двигателя
Кино
Авербух вступился за доведенную до слез на ледовом шоу Тодоренко Звездная участница «Ледникового периода» расплакалась из-за оценки жюри
Новости партнеров
С 1 января пенсии абсолютно изменятся: прибавка составит 4650 руб
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Дети
Кристина Орбакайте увезла 8-летнюю дочку в США (фото) Артистка показала милые семейные фото
Новости партнеров
5 признаков, что вы перенесли коронавирус, даже не заметив этого
Убийца группы Дятлова был с ними на фото
Классовая борьба. КПРФ не поддержала льготы «детям войны»
Новый 2021 год Быка: как пройдет и как его правильно встречать
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь