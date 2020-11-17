10:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выбраны лучшие фото самых невероятных мест на Земле
Международный фотоконкурс объявил своих победителей.
Жюри седьмого международного конкурса «Пейзажный фотограф года 2020» выбрало лучшие снимки со всего мира. Всего в этом году на конкурс поступило более 3880 фотографий, а в финальном списке оказалась 101 работа.
Лучшим фотографом года (за серию из четырех снимков) был назван 24-летний пейзажный фотограф из Гонконга Кельвин Юэнь, который занимается съемкой природы уже шесть лет.
А в категории «Лучшая пейзажная фотография» победил снимок немецкого фотографа Кая Хорнунга.
Екатерина Гура