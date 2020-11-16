Глава ВОЗ заявил об истощении систем здравоохранения в Европе и США

«Сейчас мы крайне обеспокоены ростом числа случаев (заражения. — прим. ред.), наблюдаемым в некоторых странах. В частности, в Европе и Америке медработники и системы здравоохранения работают на грани истощения», — заявил он.
Гебрейесус подчеркнул, что сотрудники медучреждений в разных странах на протяжении нескольких месяцев трудятся «на передовой». «Они вымотаны», — резюмировал гендиректор ВОЗ, добавив, что организация должна сделать все возможное для их защиты.
Также Гебрейесус отметил, что страны, которые никак не реагируют на пандемию, «играют с огнем». Последствиями этого являются «ненужные смерти и страдания», долгосрочные последствия для здоровья переболевших и лишняя нагрузка на медицинские системы, пояснил он.
Ранее ряд стран в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки из-за пандемии коронавируса ввели повторные карантины. Так поступили, в частности, Ирландия, Чехия, Словения, Германия, Франция, Бельгия и Греция. Украина, в свою очередь, ввела карантин выходного дня.
США лидируют в мире по числу жителей, заболевших COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, показатель превышает 11 млн случаев. Общее число жителей планеты, заразившихся коронавирусом, составляет более 54,6 млн человек. Из них более 1,3 млн скончались.