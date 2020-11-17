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10:57 (мск), источник: BBC News Русская служба

Французское радио опубликовало некрологи на живых знаменитостей. Пришлось извиняться

Международному французскому радио RFI пришлось принести извинения после ошибочной публикации на его сайте длинного списка некрологов на живых знаменитостей и политиков. Радио объяснило случившееся техническим сбоем.

Источник: PA MEDIA

Среди людей, преждевременно похороненных французским иновещанием, оказались королева Елизавета Вторая, голливудский актер Клинт Иствуд, актриса Брижит Бардо и футболист Пеле.

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Были также опубликованы некрологи на иранского аятоллу Али Хаменеи, бывшего президента США Джимми Картера и кубинского лидера Рауля Кастро. Все они также живы.

Известному во Франции 77-летнему бизнесмену Берни Тапи особенно не везет: французские СМИ до этого хоронили его уже дважды.

Некрологи довольно быстро исчезли с сайта, а RFI принесло извинения.

Заблаговременная подготовка некрологов — обычная практика для многих СМИ.

Сбой, как объяснили в RFI, произошел при переходе редакции на новую систему производства статей. Из-за этого было опубликовано около ста не утвержденных для публикации заметок.

Некоторые из них попали на сайты партнеров, в Google и Yahoo.

В RFI заявили, что работают над исправлением «серьезного бага».

Во время загрузки произошла ошибка.
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