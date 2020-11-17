Роспотребнадзор меняет правила ПЦР-исследований и выписки пациентов

Более того, согласно директиве ведомства, из больниц можно будет выписывать и до получения результатов исследований, опираясь на оценку состояния пациента: он сможет продолжить лечение дома. Это позволит снизить нагрузку на стационары и высвободить места для пациентов в тяжелом состоянии.
В течение трех последних дней число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в России ежесуточно превышает 22 тыс. Так, в понедельник оно составило 22 778 во всех 85 регионах (всего с начала пандемии скончались 33 489 человек). Без клинических проявлений, то есть только по результатам тестирования, выявлено 5640 случаев. Согласно последнему отчету Роспотребнадзора об объеме тестирования (публикуется еженедельно, последние данные на 11 ноября 2020 года), в России проведено более 66,1 млн лабораторных исследований. Среди регионов лидерами по объему тестирования на 100 тыс. человек являются ЯНАО (201 175,68), Тува (96 528,87), Чукотский АО (93 891,9), Магаданская область (93 839,5). Москва занимает пятое место — здесь проведено 92 560,48 теста на 100 тыс. человек, что составляет в абсолютном количестве 11 626 403 тестов.
В понедельник Роспотребнадзор опубликовал два новых постановления, которые вносят изменения в санитарно-эпидемиологические правила по профилактике COVID-19. Их целью, отметили в пресс-службе ведомства, является «оптимизация проведения исследований и противоэпидемических мероприятий для повышения охвата населения тестированием». Директива, подписанная главным санитарным врачом России Анной Поповой, повышает норму охвата лабораторных тестирований на COVID-19 методом ПЦР до 200 на 100 тыс. человек в неделю. Норма, установленная в конце октября, составляла 150 исследований на 100 тыс. человек.
Роспотребнадзор при этом распорядился ограничить срок выполнения лабораторного исследования: получение результатов не должно превышать 48 часов «с момента поступления биоматериала в лабораторию». Ранее пациенты нередко жаловались, что приходится ждать неделю и более.
Кроме того, отменяется правило, что для выписки пациентов после лечения как в стационарных, так и в амбулаторных условиях необходимы два отрицательных ПЦР-теста на COVID-19, — достаточно одного.
Более того, выписать пациента из стационара можно и до получения результата теста «за исключением пациентов, проживающих в коммунальных квартирах, учреждениях соцобслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях».
А выписка контактировавших с больным, которые находились в изоляции (дома или в обсерваторе), будет возможна без проведения теста, если со дня последнего контакта с больным прошло 14 дней, а клинических проявлений заболевания так и не обнаружено.
Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал в разговоре с «Ъ» ключевым фактором, который повлиял на изменение масштаба тестирования, «продолжающееся распространение коронавирусной инфекции».
«Но ключевой лозунг, что весной, что сейчас, — это “Выявляй и изолируй”, чтобы прервать эпидемиологическую передачу, — заявил он.— Понятно, что сейчас масштабы распространения инфекции иные, поэтому и предпринимаются соразмерные с требованием времени мероприятия». Он напомнил, что летом, «на этапе снятия ограничения», рекомендация об объеме тестирования колебалась с 70 до 110 тестов на 100 тыс. человек: «Если и сейчас указанного в постановлении объема будет недостаточно, то число тестирований будет увеличено».
Эпидемиолог отметил, что если весной стояла задача выявления прежде всего лиц с «манифестной формой заболевания» (клинически выраженной), то сейчас это «выявление любых форм, которые являются источником инфекции».
«Появились более чувствительные тест-системы, стали выявлять малосимптомные и бессимптомные формы заболевания», — сказал он. Ученый отметил «масштабирование производства тест-систем, наработку их достаточного количества и расширение сети лабораторий». «По сути, произошла революция в лабораторной базе — стали использовать самые высокочувствительные тест-системы», — заявил он, уточнив, что в конце апреля в России было зарегистрировано около 30 тест-систем, а к концу октября — уже 200. Горелов упомянул о более чем 900 лабораторий, куда входят учреждения Роспотребнадзора (111), других госмедицинских организаций (619) и частные лаборатории (180).
Введенное ограничение о предоставлении лабораториями результатов тестирования в течение 48 часов, говорят в Роспотребнадзоре, связано с необходимостью «более раннего выявления источника инфекции и его изоляцией».
Александр Горелов назвал «достаточно сложным для ответа» вопрос «Ъ», какой период человек остается заразным: «Положительный результат ПЦР и выделение вируса (человеком.— “Ъ”) не равны, и, например, обнаружение РНК вируса на объектах окружающей среды не означает, что можно через этот предмет заразиться. ВОЗ говорит, что человек с легкой формой заболевания может быть заразен около 10 дней, со среднетяжелой и тяжелой — около 20 дней».
Он также отметил, что у людей с иммунодефицитными состояниями ПЦР-тест может быть положительным в течение 105 дней, «но это не значит, что такой человек заразен». «Очень важно количественное определение частиц вируса, а сейчас установлена и “заразительная доза” — она должна быть не менее 1−1,5 тыс. вирусных частиц, — привел данные ученый.— Поэтому если показатель ниже порога, то пациент для окружающих не опасен».
Напомним, ранее главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев, а также главврач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко заявляли, что объем ложноотрицательных тестов при ПЦР-диагностике может составлять 30−40%. Погрешность они объясняли неправильным забором материала. Говоря о выписке пациента после одного отрицательного теста, Александр Горелов также отметил, что это стало возможным благодаря повышению чувствительности тест-систем: «Конечно, не менее важным является методика забора теста, но она делается профессионалами. Поэтому здесь, мы полагаем, есть минимальный риск».
Что касается выписки из стационара до получения результата, необходимо, по словам Горелова, действовать «по самочувствию», «при хорошем самочувствии, но с положительным результатом пациента можно выписывать и дожидаться отрицательного результата дома».
Такой механизм, по словам эксперта, снизит нагрузку на стационары, «где должны получать помощь более тяжелые пациенты».
«Это не значит, что такой пациент (выписанный до результата теста.— “Ъ”) получает допуск в коллектив, — уточнил инфекционист.— Ему для этого нужно будет пройти повторное исследование. И когда результат будет отрицательным, он будет иметь допуск к коллективу».
Валерия Мишина