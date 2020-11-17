Четверть женатых мужчин в России заявили о готовности стать «домохозяинами»

Сервис изучил готовность россиян оставить профессию и посвятить себя бытовым и семейным заботам, опросив мужчин и женщин, состоящих в браке. Опрос проходил 4—16 ноября 2020 года во всех регионах России. В нем участвовали 3 тыс. респондентов.
Опрошенные мужчины, как правило, объясняют свою готовность поддерживать домашнее хозяйство равноправными отношениями в семье или своими невысокими карьерными амбициями: «В современном мире работа превратилась только в способ зарабатывания денег, никакого морального удовлетворения она уже, к сожалению не приносит».
Чаще такую позицию разделяют мужчины с доходом менее 50 тыс. рублей в месяц — 32%. Женщины, чьи мужья зарабатывают достаточно, чтобы в одиночку содержать семью, стремятся стать домохозяйками в 2,5 раза реже, чем те, чьи мужья имеют высокий доход.
Так, почти 63% женщин заявили, что заработка их мужа недостаточно, чтобы полностью обеспечить потребности семьи. Среди тех, кто считает доходы мужа недостаточными, согласились бы стать домохозяйками 30%, среди тех, чьи мужья могут в одиночку содержать семью, — лишь 12%.
Независимо от размера заработка супруга, перспектива отказаться от карьеры и полностью посвятить себя домашнему хозяйству менее всего привлекает женщин с доходом от 80 тыс. рублей в месяц.
Россиянки аргументируют это тем, что «не хотят ни от кого зависеть».
12 ноября Superjob обнародовал исследование готовности российских мужчин уйти в декрет. В исследовании участвовали 1 тыс. респондентов.
Выяснилось, что 27% представителей сильного пола в случае необходимости готовы взять декретный отпуск вместо жены. Еще 12% респондентов допустили такой вариант событий.
Среди женатых трудоустроенных мужчин полностью исключили возможность отпуска по уходу за ребенком вместо супруги 35%, а 26% опрошенных ответили, что вряд ли согласились бы на это.