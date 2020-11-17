Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Сапоги из «Красотки» и костюм из «Матрицы» Поклонники крупнейших блокбастеров прошлых десятилетий скоро смогут воссоздать свои любимые сцены прямо дома
Фоторепортажи
24Умер Армен Джигарханян
13Святой спас: армяне простились с древним монастырем
02:00 (мск), источник: РБК

Совет не высылать скорые к задыхающимся в Челябинске признали незаконным

Прокуратура Челябинской области признала незаконным постановление регионального министерства здравоохранения, в котором рекомендуется не направлять бригады скорой помощи к некоторым категориям пациентов, в том числе к тем, кто задыхается. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на ответ надзорного органа.

COVID-19: Новые случаи
США
02:34 (мск)В Австрии начался жесткий локдаун
Новости по теме
Вся статистика
Источник: РИА "Новости"

«Информационное письмо министерства о передаче вызовов со службы скорой медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническую службу, в том числе по поводам “обморок”, “задыхается”, противоречит порядку [оказания скорой медицинской помощи, регламентированном Минздравом России]», — говорится в сообщении прокуратуры.

Видео
В ВОЗ заявили, что вакцина не остановит эпидемию COVID-19

Надзорный орган вынес представление министру здравоохранения Челябинской области об устранении нарушений.

В начале октября Минздрав региона направил руководителям больниц письмо, в котором говорится, что в связи с резким увеличением нагрузки на скорую помощь из-за эпидемии COVID-19, часть вызовов рекомендуется передать в поликлиники. Среди них были пищевые отравления, обморок, боли в животе и рвота, боли в грудной клетке, задыхающиеся пациенты.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Челябинской области почти 22 тыс. заболевших. Умерли от COVID-19 173 человека.

Проблемы с вызовами скорой помощи во время эпидемии коронавирусной инфекции отмечались в нескольких российских регионах: Свердловской области, Санкт-Петербурге. В конце октября из-за нехватки мест в инфекционных отделениях бригады медиков привезли тяжелых пациентов к зданию Минздрава Омской области.

После этого инцидента министр здравоохранения России Михаил Мурашко направил в Омск проверку. Губернатор Александр Бурков уволил регионального министра здравоохранения Ирину Солдатову.

 Хрусталев попал в больницу из-за приема лекарств
Интимное видео Дзюбы оценили в $5 миллионов
Помпео рассказал, как урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе
Алиев: Ереван ответит за разрушение инфраструктуры в Карабахе
Ученые: В Италии COVID-19 появился еще в сентябре 2019 года
В ВОЗ заявили об истощении систем здравоохранения в Европе и США
Аналитики заявили о конце «здорового роста» кредитования в РФ
Глава Минздрава описал новый подход к лечению COVID-19
Здоровье
Диетолог объяснила, почему тянет на сладкое И что с этим делать.
Hi-Tech
«Секретные» танки больше не секрет. Чем заменят легендарный M1 Abrams Как выглядит концепт новых боевых машин
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Богатырев и Арнтгольц официально поженились: фото
На Донбассе завязались кровавые бои: новые жертвы
Прошел 31 год: как сейчас выглядит "Просто Мария"
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь