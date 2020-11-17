Совет не высылать скорые к задыхающимся в Челябинске признали незаконным

«Информационное письмо министерства о передаче вызовов со службы скорой медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническую службу, в том числе по поводам “обморок”, “задыхается”, противоречит порядку [оказания скорой медицинской помощи, регламентированном Минздравом России]», — говорится в сообщении прокуратуры.
Надзорный орган вынес представление министру здравоохранения Челябинской области об устранении нарушений.
В начале октября Минздрав региона направил руководителям больниц письмо, в котором говорится, что в связи с резким увеличением нагрузки на скорую помощь из-за эпидемии COVID-19, часть вызовов рекомендуется передать в поликлиники. Среди них были пищевые отравления, обморок, боли в животе и рвота, боли в грудной клетке, задыхающиеся пациенты.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Челябинской области почти 22 тыс. заболевших. Умерли от COVID-19 173 человека.
Проблемы с вызовами скорой помощи во время эпидемии коронавирусной инфекции отмечались в нескольких российских регионах: Свердловской области, Санкт-Петербурге. В конце октября из-за нехватки мест в инфекционных отделениях бригады медиков привезли тяжелых пациентов к зданию Минздрава Омской области.
После этого инцидента министр здравоохранения России Михаил Мурашко направил в Омск проверку. Губернатор Александр Бурков уволил регионального министра здравоохранения Ирину Солдатову.