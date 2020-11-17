В Приморье овчарка выкормила двух львят, от которых отказалась мать

В сентябре сообщалось, что немецкая овчарка в парке начала выкармливать двух львят, от которых отказалась мать — белая львица Сирона.
«Львятам… Сандре и Вектору сегодня исполнилось два месяца. Мы очень рады, что малыши здоровы и хорошо себя чувствуют, что у нас получилось их спасти после того, как их оставила и несколько дней не кормила мать. Это абсолютно уникально, что новая мама-овчарка Сандра приняла детенышей», — говорится в сообщении парка в Instagram.
Отмечается, что львята до сих пор находятся с овчаркой. Когда период выкармливания закончится, собака поедет домой, к своим хозяевам.
Руководство зоопарка «Садгород» открыло парк «Белый лев» во Владивостоке, чтобы крупные животные, в том числе львы, гуляли на большой огороженной территории. Рядом находится созданный зоопарком первый в России приют для медведей, которые жили у людей и которых нельзя вернуть в дикую природу.