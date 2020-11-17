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09:08 (мск), источник: BBC News Русская служба

Пилотируемый корабль SpaceX «Драгон» успешно пристыковался к МКС

Утром во вторник космический корабль «Драгон» компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к Международной космической станции.

Источник: SpaceX

Стыковка произошла в автоматическом режиме, однако экипаж «Драгона» попросил задержать процедуру на несколько минут, чтобы лучше видеть стыковочный узел МКС.

Полет к МКС занял чуть более суток. «Драгон» пристыковался к станции, которая движется по орбите вокруг Земли со скоростью более 27 тысяч километров в час. В момент стыковки МКС находилась над территорией США.

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Запуск корабля был произведен с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Это второй пилотируемый полет корабля, разработанного компанией SpaceX Илона Маска и первая регулярная миссия.

На бору «Драгона» — трое астронавтов НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, а также японский астронавт Соичи Ногучи. Они проведут на станции шесть месяцев.

Четверо вновь прибывших астронавтов присоединились на МКС к россиянам Сергею Рыжикову и Сергею Кудю-Сверчкову.

Виктор Гловер - первый в истории МКС темнокожий астронавт, прибывший на станцию надолго | Источник: BBC News Русская служба

После первого успешного запуска «Драгона» руководителей полета и Илона Маска поздравил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с американцами в космосе.

А Илон Маск на пресс-конференции после того запуска сказал, что «батут работает». Многие увидели в этом намек на слова Рогозина от 2014 года о том, что если Россия не станет доставлять астронавтов НАСА на МКС, то американцем придется делать это с помощью батута.

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