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09:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Простая математическая задача поставила пользователей сети в тупик

Пользователь Twitter под ником @iambuterastann опубликовал простую математическую задачу, которая поставила в тупик многих юзеров сети. Они не смогли прийти к единому мнению насчет правильного ответа.

Людям предложили решить пример: сколько будет 6:2 (1+2). Интернет разделился на два лагеря: одни ответили «9», а у других получилось «1».

При этом обе стороны называли друг друга идиотами, потому что их решение было «единственным верным».
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Те люди, у которых получалось «9», предлагали решать уравнение следующим образом: сначала посчитать числа внутри скобок (1+2=3), а потом умножить результат на получившуюся цифру перед скобкой (6:2=3). Получается 3*3=9.

Второй лагерь предлагает решать по-другому: первоначально сложить числа в скобках (1+2=3), затем умножить результат на числе перед скобкой (3*2=6), а в конце выполнить деление (6:6=1).

За несколько дней пост набрал более 36 тысяч комментариев. Среди активных пользователей нашлись и «миротворцы», которые заявили, что у примера действительно могут быть одновременно два варианта ответа. Поэтому чтобы найти единственное правильное решение, нужно слегка поменять задачу. Например, добавить дополнительные скобки, чтобы в конечном итоге уравнение выглядело так: (6 ÷ 2) (1 + 2) или 6 ÷ (2 (1 + 2)).

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