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10:01 (мск), источник: Индикатор

Ученые нашли сходства между Вселенной и мозгом

Итальянские ученые сравнили сеть галактик в наблюдаемой Вселенной и нейронную сеть в человеческом мозге. Они обнаружили между ними большие сходства. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Physics.

Источник: geralt/СС0

Человеческий мозг функционирует благодаря своей широкой нейронной сети, которая, как считается, содержит около 86 миллиардов нейронов. Наблюдаемая Вселенная, в свою очередь, состоит минимум из 100 миллиардов галактик. Нейроны и галактики в обеих структурах составляют только около 30% всей массы и располагаются в виде длинных нитей или узлов. А около 70% массы состоит из состоит из компонентов, играющих менее важную роль: воды в мозге и темной энергии в наблюдаемой Вселенной.

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Исходя из общих характеристик систем, итальянские ученые в своей модели сравнили сети галактик с участками коры головного мозга и мозжечка. «Мы рассчитали спектральную плотность обеих систем. Этот метод часто используется в космологии для изучения пространственного распределения галактик. Наш анализ показал, что распределение колебаний в нейронной сети мозжечка в масштабе от 1 микрометра до 0,1 миллиметра следует той же прогрессии распределения материи в космической паутине, но, конечно, в более крупном масштабе, от 5 до 500 миллионов световых лет», — рассказал один из авторов исследования, Франко Вацца из Болонского университета.

Ученые рассчитали некоторые параметры, которые характерны как для сети нейронов, так и для Вселенной. Это среднее количество соединений в каждом узле и тенденция кластеризации нескольких соединений в соответствующих центральных узлах внутри сети. «И снова структурные параметры выявили неожиданные уровни согласования. Вероятно, взаимосвязь внутри двух сетей развивается по схожим физическим принципам, несмотря на поразительную и очевидную разницу между физическими силами, регулирующими галактики и нейроны. Эти две сложные сети демонстрируют больше сходства, чем те, которые есть у космической паутины и галактики или нейронной сети и внутренней части тела нейрона», — подчеркнул другой исследователь, Альберто Фелетти из Веронского университета.

Авторы предполагают, что новые и эффективные методы анализа в обеих областях, космологии и нейрохирургии, позволят лучше понять направленную динамику, лежащую в основе временной эволюции этих двух систем.

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