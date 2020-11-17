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15:25 (мск), источник: РИА Новости

Россияне смогут сообщать о заболевании COVID-19 в новом приложении

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Минцифры РФ разработало приложение, которое позволит пользователям добровольно сообщать о заболевании коронавирусом, чтобы уведомить всех, кто контактировал с ним, о риске заболевания, сообщили РИА Новости в министерстве.

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Источник: РИА Новости

Как уточнили в ведомстве, с помощью приложения заболевший сможет предупредить о своей болезни: всем, кто контактировал с пользователем в течение последних двух недель, приложение направит соответствующее уведомление. Приложение не будет собирать информацию о пользователях, отметили в Минцифры.

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«Приложение позволяет использовать все возможности современных мобильных платформ для информирования о факте заболевания своего ближайшего окружения. Сейчас особенно важно своевременно оценить риски пребывания в тесном контакте с заболевшим для принятия решения о сдаче тестов и предотвращения дальнейшего распространения болезни. Разработанное Минцифры приложение позволяет эффективно решить эту задачу», — сказал глава Минцифры Максут Шадаев, слова которого передала пресс-служба министерства.

«Самое важное — что использование приложения абсолютно анонимно и безопасно. Не требуется регистраций — достаточно его установить и активировать. При этом установка приложения, как и информирование о факте заболевания — дело добровольное, но чем больше пользователей его установит, тем шире будет охват», — подчеркнул Шадаев.

Предполагается, что приложение будет запущено в ближайшее время.

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