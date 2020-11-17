Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 17 ноябряМеждународный день студентов, открытие Суэцкого канала для судоходства, "бархатная революция" в Чехословакии и другие события этого дня
Фоторепортажи
24Умер Армен Джигарханян
25Жюри AAP Magazine показало победителей конкурса «Цвет»
10:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Толстый совиный попугай какапо стал птицей года в Новой Зеландии

Борьба за победу была ожесточенной.

Ночной попугай какапо, который не умеет летать, но зато научился притворяться кустом, стал птицей года в Новой Зеландии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Птица победила в ходе ожесточенной борьбы, в том числе после крупного скандала с накруткой голосов в пользу другой птицы, сообщает CNN.

Какапо считается одним из наиболее древних ныне живущих видов птиц. Он ведет ночной образ жизни, из-за чего его еще зовут совиным попугаем. Днем какапо прячется в норах или расселинах скал. Он утратил способность летать в ходе эволюции, став самым тяжелым попугаем в мире. Однако он может вскарабкаться на вершину высокого дерева и спускаться с высоты, спрыгивая с раскрытыми крыльями. Таким образом какапо может путешествовать на расстояние до 50 метров под углом 45 градусов. От хищников какапо защищается тем, что притворяется кустом.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Птица года» — ежегодный конкурс, организованный экологической группой Forest & Bird, за которым следят не только в Новой Зеландии, но и во всем мире. Его цель — привлечь внимание к проблемам птиц. 80% местных видов в Новой Зеландии находятся под угрозой вымирания.

В 2019 году птицей года в стране стал хоихо.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

В России выявили 22 410 новых случаев коронавируса
Совет не высылать скорые к задыхающимся признали незаконным
В Дании уничтожат 25 тысяч цыплят
Книжная сеть «Республика» подала заявление о банкротстве
Выбраны лучшие фото самых невероятных мест на Земле
Математическая задача поставила пользователей Сети в тупик
Сенат США принял антидопинговый «акт Родченкова»
Hi-Tech
«Секретные» танки больше не секрет. Чем заменят легендарный M1 Abrams Как выглядит концепт новых боевых машин
Кино
Авербух вступился за доведенную до слез на ледовом шоу Тодоренко Звездная участница «Ледникового периода» расплакалась из-за оценки жюри
Новости партнеров
С 1 января пенсии абсолютно изменятся: прибавка составит 4650 руб
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Дети
Кристина Орбакайте увезла 8-летнюю дочку в США (фото) Артистка показала милые семейные фото
Новости партнеров
5 признаков, что вы перенесли коронавирус, даже не заметив этого
Убийца группы Дятлова был с ними на фото
Классовая борьба. КПРФ не поддержала льготы «детям войны»
Новый 2021 год Быка: как пройдет и как его правильно встречать
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь