10:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Толстый совиный попугай какапо стал птицей года в Новой Зеландии
Борьба за победу была ожесточенной.
Ночной попугай какапо, который не умеет летать, но зато научился притворяться кустом, стал птицей года в Новой Зеландии.
Птица победила в ходе ожесточенной борьбы, в том числе после крупного скандала с накруткой голосов в пользу другой птицы, сообщает CNN.
Какапо считается одним из наиболее древних ныне живущих видов птиц. Он ведет ночной образ жизни,
«Птица года» — ежегодный конкурс, организованный экологической группой Forest & Bird, за которым следят не только в Новой Зеландии, но и во всем мире. Его цель — привлечь внимание к проблемам птиц. 80% местных видов в Новой Зеландии находятся под угрозой вымирания.
В 2019 году птицей года в стране стал хоихо.
Анна Лысенко