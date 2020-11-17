10:49 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
В Сети нашли собаку с мордой немецкой овчарки и лапами корги (фото)
И, кажется, это копия Скрэппи Ду!
На сайте Reddit пользовательница с ником ryanm1992 опубликовала видео, на котором показала, как выглядит метис немецкой овчарки и корги. Внешний вид собаки одновременно удивил и возмутил пользователей.
«Моя собака — это очень странная комбинация двух крайне разных пород, и, когда мы выгуливаем ее, на нас часто смотрят. Люди задают много вопросов, потому что она очень милая», — говорит хозяйка собаки.
Несмотря на то, что обе эти породы — немецкая овчарка и корги — относятся к пастушьим, то есть овчаркам, внешне они действительно сильно отличаются, поэтомцу скрещивание их представителей чревато проблемами со здоровьем у будущего потомства: «Скрещивать собак ради их облика нехорошо. Мы деформируем их и даем им хронические проблемы со здоровьем, потому что хотим, чтобы они выглядели мило», — пишут в комментариях.
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