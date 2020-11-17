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11:04 (мск), источник: ТАСС Наука

Ученые назвали слова, появившиеся в пандемию

Языки пополнились не только медицинской терминологией, но и словами, напрямую отражающими сложившуюся ситуацию, отмечают лингвисты.

Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Ученые-лингвисты Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из Финляндии, Швеции и Испании выявили новые слова, появившиеся в период пандемии коронавирусной инфекции. Оказалось, что языки четырех стран пополнились не только медицинской терминологией, но и словами, напрямую отражающими сложившуюся ситуацию, сообщили журналистам в пресс-службе УрФУ.

В русском лексиконе появились такие слова, как коронавирье, карантец, ковидло, макароновирус и гречкохайп (нездоровый ажиотаж, связанный с массовой закупкой макарон и гречки), маскобесье, вируспруденция, карантэ (умение владеть собой в самоизоляции), расхламинго (популярное домашнее занятие, связанное с уборкой во время вынужденного карантинного безделья).
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«Появились номинации людей с их отношением к пандемии: коронапофигисты, ковигисты, карантье (владелец собаки, сдающий ее в аренду для прогулок), голомордые», — рассказали в университете.

Профессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ Ирина Вепрева пояснила, что в ситуации социального напряжения проявляется свойственный русской лингвокультуре словоцентризм. «Активизируются креативные операции как с планом выражения, так и с планом содержания словесных знаков, актуальных для текущего времени. Языковая игра является одним из способов адаптации к психологически трудному периоду в жизни общества. Велик пласт окказиональной лексики, иронически передающей состояние общества», — пояснила она.

В пресс-службе добавили, что в Финляндии эпидемия породила десятки слов с первой частью korona: koronavelka (государственный заем для покрытия расходов, вызванных пандемией), koronatuki (господдержка для фирм и организаций) и другие. В Швеции, появились такие слова, как coronasjuk или coronadrabbad (больной/пораженный ковидом/"короной), coronaavstand (расстояние при общении в период пандемии, социальная дистанция), coronaoffer (жертва «короны»).

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По словам профессора Гранадского университета Рафаэля Гусмана Тирадоа, социальные сети Испании стали колыбелью появления неологизмов. «Некоторые возникали как мемы, другие — из-за отсутствия термина, который мог бы описать ситуацию или чувство соответствующим образом. В результате появились такие слова, coronials (корониалы — поколение, которое рождается во время карантина) и иронический призыв к al confinamiento (конфиттинг — увеличение веса при отсутствии физических упражнений и наличии лишних калорий), balconazis (балконнации — люди, оскорбляющие тех, кто ходит по улице). Появились также термины infodemia и desinfodemia», — уточнил профессор.

О вузе

УрФУ, отмечающий в 2020 году столетие, является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. Вуз выступает инициатором создания в Екатеринбурге научно-образовательного центра «Передовые производственные технологии и материалы» для реализации задач нацпроекта «Наука».

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