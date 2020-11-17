11:04 (мск), источник: ТАСС Наука
Ученые назвали слова, появившиеся в пандемию
Языки пополнились не только медицинской терминологией, но и словами, напрямую отражающими сложившуюся ситуацию, отмечают лингвисты.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/.
В русском лексиконе появились такие слова, как коронавирье, карантец, ковидло, макароновирус и гречкохайп (нездоровый ажиотаж, связанный с массовой закупкой макарон и гречки), маскобесье, вируспруденция, карантэ (умение владеть собой в самоизоляции), расхламинго (популярное домашнее занятие, связанное с уборкой во время вынужденного карантинного безделья).
«Появились номинации людей с их отношением к пандемии: коронапофигисты, ковигисты, карантье (владелец собаки, сдающий ее в аренду для прогулок), голомордые», — рассказали в университете.
Профессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ Ирина Вепрева пояснила, что в ситуации социального напряжения проявляется свойственный русской лингвокультуре словоцентризм. «Активизируются креативные операции как с планом выражения, так и с планом содержания словесных знаков, актуальных для текущего времени. Языковая игра является одним из способов адаптации к психологически трудному периоду в жизни общества. Велик пласт окказиональной лексики, иронически передающей состояние общества», — пояснила она.
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По словам профессора Гранадского университета Рафаэля Гусмана Тирадоа, социальные сети Испании стали колыбелью появления неологизмов. «Некоторые возникали как мемы, другие —
УрФУ, отмечающий в 2020 году столетие, является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. Вуз выступает инициатором создания в Екатеринбурге