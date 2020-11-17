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10:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Германии ищут виновницу ДТП по детским рисункам

Ученики младших классов нарисовали столкновение и «фоторобот» нарушительницы.

Полиция немецкого города Хамм разыскивает виновницу опасной аварии, приметы которой составили благодаря детским рисункам.

По дороге в школу 6-летние ученики Луиза, Роми, Селина и Луис остановились на светофоре и стали свидетелями столкновения. Они рассказали, что видели женщину с короткими светлыми волосами на черном автомобиле, которая повернула налево и врезалась в ограждение. Водитель не вызвала полицию, а сразу же скрылась с места ДТП.

В школе дети рассказали о случившемся своему учителю, а тот обратился в полицию. Чтобы помочь правоохранителям, школьники нарисовали ДТП и «фоторобот» правонарушительницы. Эти рисунки теперь являются частью дела, заверили детей в полиции.

Сейчас полиция Хамма ищет виновницу и свидетелей ДТП.

Анна Лысенко

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