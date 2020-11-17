Сын Виктора Цоя подал в суд на прокатчиков фильма «Цой»

Ответчиками по иску выступают ООО «КАРОПРОКАТ», ООО «СППР», ООО ТПО «РОК», говорится в картотеке суда. Категория дела — о защите права гражданина на изображение. Сумма требований Цоя не указана.
Как рассказал Александр Цой в интервью «Комсомольской правде», изначально он хотел, чтобы прокат фильма приостановили и предоставили семье копии ленты для того, чтобы разъяснить, что в фильме сделано не по правилам.
«Мы планировали их изучить и уже аргументированно, буквально по секундам, рассказать, что там сделано не по правилам. Но так случилось, что это уже не актуально, поскольку прокат стартовал четыре дня назад, 12 ноября», — сказал сын музыканта, подчеркнув, что семья не отказывается от борьбы, просто теперь требования изменятся.
По его словам, режиссер не имел права использовать те изображения лидера группы «Кино», которые появились в прокатной версии фильма. В случае удовлетворения иска судом от режиссера потребуют переделать фильм с учетом замечаний семьи музыканта, отметил Цой.
В фильме «Цой» Алексея Учителя рассказана вымышленная история водителя «Икаруса», в аварии с которым лидер «Кино» погиб летом 1990 г. в Латвии. Фильм вышел в прокат 12 ноября 2020 г.