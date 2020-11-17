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12:51 (мск), источник: Ведомости

Сын Виктора Цоя подал в суд на прокатчиков фильма «Цой»

Сын погибшего лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр подал иск к киностудии режиссера Алексея Учителя и прокатчикам фильма «Цой», следует из картотеки Пресненского суда Москвы. Суд уже зарегистрировал иск, но дату слушаний пока не назначил.

Источник: Агентство «Москва»
Фильм
Цой

Ответчиками по иску выступают ООО «КАРОПРОКАТ», ООО «СППР», ООО ТПО «РОК», говорится в картотеке суда. Категория дела — о защите права гражданина на изображение. Сумма требований Цоя не указана.

Как рассказал Александр Цой в интервью «Комсомольской правде», изначально он хотел, чтобы прокат фильма приостановили и предоставили семье копии ленты для того, чтобы разъяснить, что в фильме сделано не по правилам.

«Мы планировали их изучить и уже аргументированно, буквально по секундам, рассказать, что там сделано не по правилам. Но так случилось, что это уже не актуально, поскольку прокат стартовал четыре дня назад, 12 ноября», — сказал сын музыканта, подчеркнув, что семья не отказывается от борьбы, просто теперь требования изменятся.

По его словам, режиссер не имел права использовать те изображения лидера группы «Кино», которые появились в прокатной версии фильма. В случае удовлетворения иска судом от режиссера потребуют переделать фильм с учетом замечаний семьи музыканта, отметил Цой.

В фильме «Цой» Алексея Учителя рассказана вымышленная история водителя «Икаруса», в аварии с которым лидер «Кино» погиб летом 1990 г. в Латвии. Фильм вышел в прокат 12 ноября 2020 г.

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