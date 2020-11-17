11:25 (мск), источник: РИА Новости
В Дагестане дожди разрушили часть памятника ЮНЕСКО
МАХАЧКАЛА, 17 ноя — РИА Новости. Продолжительные дожди разрушили часть стены дагестанской крепости
«Накануне в результате продолжительных дождей в Дербенте разрушилась часть южной стены крепости
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«После обследования участка стены было вынесено заключение о проведении срочных ремонтных работ. Все документы были оформлены и направлены в органы надзора министерства культуры Российской Федерации. На сегодняшний день все соответствующие органы проинформированы, принимаются оперативные меры по выделению финансовых средств на восстановительные работы стены», — сообщил директор Дербентского
Дербентская крепостная стена — двойная стена, построенная в VI веке нашей эры. Протяженность южной крепостной стены Дербента составляет около 3 километров, в древности она выполняла функцию охранного ограждения таможенной зоны. Южная стена построена из крупных блоков, тело стены заполнено бутовым камнем, скрепленным известняковым раствором. В отличие от северной, южная крепостная стена не имеет фундамента и основанием ей служит хорошо выровненная поверхность.
В 2003 году ЮНЕСКО признало всемирным наследием человечества старую часть Дербента, в том числе цитадель