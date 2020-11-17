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11:25 (мск), источник: РИА Новости

В Дагестане дожди разрушили часть памятника ЮНЕСКО

МАХАЧКАЛА, 17 ноя — РИА Новости. Продолжительные дожди разрушили часть стены дагестанской крепости Нарын-Кала, являющейся памятником ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба администрации Дербента.

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фотографий
6
фотографий

«Накануне в результате продолжительных дождей в Дербенте разрушилась часть южной стены крепости Нарын-Кала, рядом с воротами Орта-Капы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что мэрия древнего города уже несколько лет обращается во все инстанции с призывом провести реконструкционные работы на аварийной южной стене крепости Нарын-кала. «По закону мэрия города привести в порядок стену не может, так как это зона ответственности министерства культуры России. Более того, если бы администрация города и начала здесь вести ремонтные работы, то понесла бы по закону уголовную ответственность», — пояснили в пресс-службе.

Два месяца назад местные жители обратили внимание на усиливающиеся трещины части южной стены крепости, выяснилось, что они появились после реставрации, которая была проведена в преддверии празднования юбилея Дербента.
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«После обследования участка стены было вынесено заключение о проведении срочных ремонтных работ. Все документы были оформлены и направлены в органы надзора министерства культуры Российской Федерации. На сегодняшний день все соответствующие органы проинформированы, принимаются оперативные меры по выделению финансовых средств на восстановительные работы стены», — сообщил директор Дербентского музея-заповедника Виктор Чесноков.

Дербентская крепостная стена — двойная стена, построенная в VI веке нашей эры. Протяженность южной крепостной стены Дербента составляет около 3 километров, в древности она выполняла функцию охранного ограждения таможенной зоны. Южная стена построена из крупных блоков, тело стены заполнено бутовым камнем, скрепленным известняковым раствором. В отличие от северной, южная крепостная стена не имеет фундамента и основанием ей служит хорошо выровненная поверхность.

В 2003 году ЮНЕСКО признало всемирным наследием человечества старую часть Дербента, в том числе цитадель Нарын-Кала, Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента.

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