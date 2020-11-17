Дистанционный формат обучения для 6−11 классов в Москве продлили до 6 декабря

Дистанционный формат обучения для школьников 6−11 классов в Москве продлили до 6 декабря. Об этом сообщается в указе мэра Москвы, опубликованном во вторник.
Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге, количество заболевших школьников 6−11 классов последний месяц находится примерно на одном уровне — 1,5−2,2 тыс. случаев в неделю, стабилизировалась и заболеваемость в основной группе риска, среди москвичей старше 65 лет — 5−6 тыс. случаев в неделю.
Это значит, что дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников. Поэтому мы приняли решение продлить дистанционное обучение в 6−11 классах еще на две недели — до 6 декабря 2020 года.
Собянин добавил, что при этом количество случаев заражения COVID-19 продолжает расти. За прошлую неделю была выявлена 41 тыс. москвичей, заболевших ковидом, — в 1,5 раза больше, чем в начале октября. «Я уверен, что эта мера (продление дистанционного обучения школьников — прим. ТАСС) спасет здоровье и жизнь многих москвичей, в том числе ваших родных и близких», — заключил мэр.
Школьники 6−11 классов с 19 октября на две недели перешли в дистанционный режим обучения, позже Собянин продлил его до 8 ноября, а затем до 22 ноября.
При этом ученики 1−5 классов вернулись в школы после каникул и возобновили обучение в очном режиме. Кроме того, были временно закрыты учреждения дополнительного образования.