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16:38 (мск), источник: Коммерсантъ

В России начались пострегистрационные испытания вакцины «Вектора»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о начале пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром «Вектор». Минздрав разрешил проводить испытания вакцины и на добровольцах старше 60 лет.

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Источник: РИА "Новости"

«13 октября зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов “ЭпиВакКорона”, и сейчас проходит третья фаза пострегистрационных испытаний», — сообщила Попова на виртуальном симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19» (цитата по «Интерфаксу»).

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«Вектор» получил разрешение на проведение исследований вакцины на 180 людях старше 60 лет. Испытания начались 16 ноября, а завершатся 15 мая 2021 года. Они проводятся в ФГБУ «Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства» в Новосибирской области, сообщает ТАСС со ссылкой на госреестр разрешений на проведение клинических исследований Минздрава России.

«ЭпиВакКорона» стала второй вакциной от COVID-19, разработанной в России. Первой считается разработка Института имени Гамалеи Минздрава России «Спутник V». Она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве. Также над вакциной работает Центр имени Чумакова РАН, она может быть зарегистрирована до конца года.

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