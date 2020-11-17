В России начались пострегистрационные испытания вакцины «Вектора»

«13 октября зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов “ЭпиВакКорона”, и сейчас проходит третья фаза пострегистрационных испытаний», — сообщила Попова на виртуальном симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19» (цитата по «Интерфаксу»).
«Вектор» получил разрешение на проведение исследований вакцины на 180 людях старше 60 лет. Испытания начались 16 ноября, а завершатся 15 мая 2021 года. Они проводятся в ФГБУ «Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства» в Новосибирской области, сообщает ТАСС со ссылкой на госреестр разрешений на проведение клинических исследований Минздрава России.
«ЭпиВакКорона» стала второй вакциной от COVID-19, разработанной в России. Первой считается разработка Института имени Гамалеи Минздрава России «Спутник V». Она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве. Также над вакциной работает Центр имени Чумакова РАН, она может быть зарегистрирована до конца года.