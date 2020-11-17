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13:04 (мск), источник: РБК

Роспотребнадзор сообщил о мутации коронавируса в Сибири

В Сибири выявлены изменения в структуре коронавируса, которые позволяют говорить о том, что за Уралом формируется его новый, мутировавший вариант. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что 99% больных в России заражены двумя штаммами.

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Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает новую коронавирусную инфекцию COVID-19, подвергся частичной мутации, ее выявили специалисты в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы видим изменения определенные в белке и данные замены, которые выявлены в Сибирском регионе, которые позволяют нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант с определенными мутациями», — сообщила Попова, передает «РИА Новости».

Как уточняет ТАСС, Попова добавила, что это не означает повышения опасности коронавируса. «Никакие мутации, которые мы наблюдаем на территории РФ, не влияют на эпидемиологическую значимость. Все, что мы видим на территории России, не усиливает возбудитель, не ослабляет возбудитель, просто мы видим мельчайшие изменения, которые в нем могут происходить», — подчеркнула она.

В пресс-службе Роспотребнадзора позднее уточнили, что в Сибири нет своего варианта коронавируса, в регионе фиксируют лишь «единичные варианты мутации».

К сентябрю в мире насчитывалось несколько тысяч мутаций коронавируса, однако только около двух десятков из них оказались устойчивыми. 93% больных в мире были заражены двумя мутациями коронавируса с заменой белка. Первые варианты вируса с этими мутациями в конце января выявили в Китае, затем в Австралии, а конце февраля — в большинстве стран Западной Европы, в Саудовской Аравии, США, Канаде, Мексике, Бразилии, Марокко и Сенегале.

В России их выявляли у 99% заразившихся.

После сравнения геномов коронавируса на территории страны и за рубежом специалисты установили, что распространенные в Западной Европе варианты штаммов с мутациями P314L (ген ORF1b) и D614G (ген S) были массово завезены в Россию в марте и апреле текущего года.

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В октябре глава Роспотребнадзора заявляла, что внутри России вирус почти не мутировал.

В середине ноября ученые из Университета Северной Каролины и Висконсинского университета в Мэдисоне описали еще один штамм вируса, который появился в Европе и получил название D614G. Он передается и размножается быстрее, чем китайский, распространенный в начале пандемии. Однако в то же время этот штамм оказался более восприимчивым к антителам, что уменьшает вероятность тяжелого течения болезни.

В начале ноября в Дании, одном из крупнейших поставщиков меха норки, власти приняли решение истребить всех норок на зверофермах из-за выявленной мутации SARS-CoV-2 у этих животных. Зверьки заразились вирусом от людей, и ученые не исключили, что он может передаться обратно в мутировавшем виде.

Георгий Тадтаев

В Роспотребнадзоре рассказали о мутации COVID-19 в Сибири
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13:11 (мск)© Ньюстюб
 Коронавирус мутировал в Сибири
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