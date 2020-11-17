Песков ответил на жалобы артистов о бедственном положении из-за пандемии

13:58 (мск), источник: Ведомости
Насколько я знаю,
каких-либомер поддержки сейчас в данном случае не рассматривается. Телесъемки и киносъемки не останавливаются, они никак не запрещены с соблюдением всех требований наших санитарных властей. Телевидение функционирует, вся творческая работа продолжается, театры, как вы знаете, работают.
Песков также подчеркнул, что введенные ограничения «неминуемы сейчас в условиях такой свирепствующей пандемии».
Ранее певец Валерий Меладзе на своей странице в Instagram критически высказался о решении московских властей отменить новогодние шоу и снизить до 25% максимальную долю заполняемости концертных и театральных залов в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Музыкант подчеркнул, что артисты и люди, работающие с ними, «сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев». Его мнение также поддержали продюсер Иосиф Пригожин и ряд других артистов.
Подобные ограничительные меры были введены в Москве в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Столица лидирует среди регионов России по количеству жителей, заразившихся коронавирусом, — 522 456. Кроме того, темпы суточного прироста заболеваемости увеличиваются на протяжении осени. Сегодня в стране было зафиксировано 22 410 случаев коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 жителей страны достигло 1 971 013. Из них 33 931 человека умерли, 461 178 болеют до сих пор.