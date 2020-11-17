Билл Гейтс сравнил антимасочников с нудистами

Подробнее о содержании первого эпизода нового подкаста Билла Гейтса — в материале «Газеты.Ru».
Первая из шести серий подкастов «Билл Гейтс и Рашида Джонс задаются серьезными вопросами», в котором сооснователь Microsoft и комедийная актриса обсуждают важные мировые проблемы, вышла в этот понедельник в официальном блоге филантропа.
Первый выпуск назывался «Каким будет мир после COVID-19?». В ходе обсуждения Билл Гейтс поделился с Рашидой Джонс своими мыслями насчет людей, которые игнорируют ношение медицинской маски. Идея того, что кто-то может сопротивляться ношению защитного аксессуара, кажется миллиардеру очень странной.
«Это что-то вроде нудистов? Мы просим людей носить брюки, и ни один американец не говорит о том, что эта просьба ужасна», — рассуждает миллиардер.
Рашида Джонс согласилась с Гейтсом и заметила, что если люди хотят поскорее вернуться к нормальной жизни в ближайшее время, то всем следует либо носить медицинскую маску, либо оставаться дома.
Также Гейтс объяснил, почему в начале пандемии никто не ожидал, что ношение маски будет иметь такое большое значение. По словам филантропа, дело в том, что ранее специалисты высказывали свое мнение, основываясь на данных о других респираторных заболеваниях, например, гриппе или ОРВИ. Эти болезни распространяются через кашель гораздо меньше, чем COVID-19, который может передаваться даже между людьми, которые просто беседуют друг с другом.
У коронавируса можно наблюдать невероятную вирусную нагрузку, которой нет у большинства других заболеваний.
Например, если человек, больной простудой, находится в помещении без маски около часа, большинство людей, которые были рядом с ним, останутся здоровыми. Но если в той же комнате окажется человек без маски с COVID-19, то зараженных рядом с ним станет гораздо больше.
«Это похоже на то, как распространяется корь… Наша модель распространения гриппа с кашлем оказалась ошибочной», — считает миллиардер.
По его словам, факт того, что коронавирус может передаваться при бессимптомном течении болезни, также необычен. В то время, пока человек больной гриппом, будет себя плохо чувствовать и останется сидеть дома, человек, у которого коронавирус протекает без симптомов, может гулять по городу и неосознанно заражать других людей.
Также в течении пандемии эксперты заметили, что домашние трехслойные маски также эффективны, как и медицинские или N95.
«Теперь совершенно очевидно, что положительный эффект ношения масок огромен», — сказал Билл Гейтс.
Кроме того, в первой серии своего подкаста Гейтс и Джонс позвонили ведущему эксперту по инфекционным заболеваниям США, доктору Энтони Фаучи.
Фаучи также подчеркнул важность ношения маски и соблюдения других ограничений по предотвращению распространения коронавируса. Доктор отметил, что люди устали соблюдать меры безопасности.
«Я хочу сказать всем: не сдавайтесь, этому скоро придет конец, и наука поможет нам вакциной и лекарствами. Если мы все продолжим соблюдать меры общественного здравоохранения, мы быстрее возьмем ситуацию под свой контроль», — заключил доктор Фаучи.
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