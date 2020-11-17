13:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Афинах во время прокладки канализации нашли мраморную голову Гермеса
Находка лежала на глубине больше метра под городской улицей.
Во время прокладки канализационных сетей рядом с церковью святой Ирины в Афинах была обнаружена мраморная голова бога Гермеса.
По всей видимости, голова была фрагментом колонны конца IV — начала III века до нашей эры, сообщили в Министерстве культуры и спорта Греции. Она находилась на глубине 1,3 метра под Эолийской улицей города. Гермес на ней изображен в зрелом возрасте (статуи Гермеса обычно изображали юношу).
Находка сохранилась удивительно хорошо, сообщили археологи. Ее немедленно перевезли на склад инспекции древностей Афин.
В античные времена колонны, увенчанные головой Гермеса и носившие название гермы, размещали на дорогах, границах и перекрестках, так как Гермес, среди прочего, был покровителем путешественников.
Анна Лысенко