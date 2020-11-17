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13:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Афинах во время прокладки канализации нашли мраморную голову Гермеса

Находка лежала на глубине больше метра под городской улицей.

Источник: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Во время прокладки канализационных сетей рядом с церковью святой Ирины в Афинах была обнаружена мраморная голова бога Гермеса.

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По всей видимости, голова была фрагментом колонны конца IV — начала III века до нашей эры, сообщили в Министерстве культуры и спорта Греции. Она находилась на глубине 1,3 метра под Эолийской улицей города. Гермес на ней изображен в зрелом возрасте (статуи Гермеса обычно изображали юношу).

Находка сохранилась удивительно хорошо, сообщили археологи. Ее немедленно перевезли на склад инспекции древностей Афин.

В античные времена колонны, увенчанные головой Гермеса и носившие название гермы, размещали на дорогах, границах и перекрестках, так как Гермес, среди прочего, был покровителем путешественников.

Анна Лысенко

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