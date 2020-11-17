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15:30 (мск), источник: Интерфакс

Ученые оценили вероятность приобретения устойчивого иммунитета к COVID

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU — Американские ученые изучили вероятность приобретения устойчивого иммунитета к COVID-19, сообщает во вторник издание Сибирского отделения РАН «Наука из первых рук».

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Исследователи работали с образцами крови 92 человек, переболевших COVID-19 легкой или средней степени тяжести с марта по июнь 2020 г.

«У 10−15% этих людей специфические антитела не были обнаружены уже вскоре после выздоровления. Наблюдение за остальными показало, что через три месяца у большинства титры антител понизились на 72−88%, в зависимости от вирусного антигена, на который они были нацелены. Однако примерно у пятой части обследуемых они неожиданно выросли», — говорится в сообщении.

Через месяц выяснилось, что у тех, у кого уровень антител не падал, он еще повысился.

Предположительно, антиген может удерживаться в лимфоидных тканях в течение многих месяцев после активной инфекции, и все это время может продолжаться «эволюция» В-лимфоцитов, основной функцией которых является производство и выделение антител. Часть В-лимфоцитов становится клетками памяти, которые при повторном заражении обеспечат быстрый иммунный ответ.

При развитии этих иммунных клеток из клеток-предшественников образуется огромный пул клеток, каждая из которых несет один уникальный рецептор к одной потенциальной молекуле-антигену и может, соответственно, производить уникальный защитный белок-антитело.

Отмечается, что те, кто быстро выздоровел от COVID-19, обладают «высококачественным» иммунным ответом на SARS-CoV-2, при котором организм хорошо справляется с заболеванием и лучше вырабатывает клетки, обеспечивающие длительную защиту.

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Помимо высокого уровня антител, для такого типа иммунного ответа характерны высокий уровень мутаций в генах, определяющих разнообразие вирус-специфических В-клеток памяти, и большая численность активированных иммунных клеток другого типа — Т-клеток, необходимых для становления приобретенного иммунитета.

«К сожалению, с чем связаны такие различия между людьми, пока точно неизвестно. Одно из предположений — наличие клеток памяти к другим коронавирусам, вызывающим обычные ОРВИ, которые и облегчают ответ на SARS-CoV-2», — отмечает издание.

При этом у людей, переболевших другими коронавирусами, динамика уровня антител имеет тот же характер: у некоторых из них уровень близок к фоновому уже через 3−5 месяцев после болезни, а у других он и через год близок к пиковому.

Отмечается, что у конкретного человека проверить это будет непросто, поскольку, например, в России ОРВИ или грипп определяют «на глазок».

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