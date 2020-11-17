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15:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые обнаружили сухопутного утконосого динозавра, переплывшего океан

Вероятно, это первый известный науке динозавр, которому удалось подобное.

Удивительная находка в Марокко доказала, что среди сухопутных динозавров существовали виды, которые умели плавать настолько хорошо, что могли пересечь океан.

Речь идет об останках (костях челюсти и зубах) ранее неизвестного вида и рода динозавров, найденного международной группой палеонтологов в шахте возле города Хурибга в нескольких часах езды от Касабланки. Об открытии сообщается в журнале Cretaceous Research.

Динозавр получил название Ajnabia odysseus. В переводе с арабского Ajnabia означает «странник», «чужак», а odysseus отсылает к Одиссею, легендарному путешественнику. Такое название не случайно. Дело в том, что динозавр, который жил около 66 миллионов лет назад, вовсе не должен был находиться в Северной Африке.

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«Это последнее, чего можно было ожидать», — сказал ведущий автор исследования, доктор Николас Лонгрич из Батского университета (Великобритания). Он добавил, что это сродни обнаружению кенгуру в Шотландии.

Подсемейство ламбеозаврины, к которому принадлежал динозавр, эволюционировало в Северной Америке. Его представители никогда раньше не встречались в Африке. Во время позднего мелового периода континенты Лавразия и Гондвана распадались на части. Америка и Африка удалялись друг от друга, и Атлантический океан между ними становился все шире и шире. Он еще не был похож на современный, но уже достигал размеров внушительного моря. Чтобы оказаться в Африке, Ajnabia odysseus должен был пересечь сотни километров вплавь.

Ученые считают, что у этого вида был большой хвост и мощные ноги, что делало его представителей сильными пловцами. Ajnabia odysseus принадлежал к травоядным динозаврам. У него был плоский, схожий с утиным клюв. Примечательно, что размер Ajnabia odysseus, должно быть, составлял всего около 3 метров. Динозавр был очень маленьким по сравнению со своими ближайшими родственниками гадрозаврами, выраставшими до 15 метров.

Предположительно, Ajnabia odysseus — первый известный науке динозавр, которому удалось переплыть океан.

Анна Лысенко

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