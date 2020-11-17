17:51 (мск), источник: BBC News Русская служба
История Европы по запаху: ученые хотят воссоздать ароматы (и вонь) прошлого
Чем пахнет Европа? Нет, не сегодняшняя, пропитанная запахом дезинфекции, но в
Вместо того, чтобы гадать, ученые в рамках нового проекта «Еврозапах» («Odeuropa») стоимостью почти 3 млн евро решили воспользоваться услугами искусственного интеллекта и на основе литературных источников воссоздать в лабораторных условиях запахи прошлых столетий, с XVI по самое начало XX века.
Из получившихся запахов они планируют создать своего рода библиотеку, услугами которой смогут пользоваться музеи, размещающие экспозиции на исторические темы, чтобы посетители смогли с головой так сказать окунуться в атмосферу нужного периода.
Когда начинаешь изучать печатные тексты, появившиеся в Европе начиная с 1500 года, то находишь множество описаний запахов, от запахов, связанных с богослужением, таких как ладан, и до запаха табака.
Запах играет важную роль в нашей повседневной жизни, но он сопровождал и все изменения, которые привели к становлению современной Европы, — поясняет доктор Таллет. — Колонизация, урбанизация, индустриализация, национализм, коммерциализация, — почти все эти исторические процессы сопровождались собственными запахами и ассоциировались с ними.
А сегодняшняя эпидемия кооронавируса сопровождающаяся в ряде случаев потерей обоняния, лишний раз подчеркивая, какую важную роль запах играет в поддержании нашего психического и физического состояния. Кстати, в результате локдаунов изменился и запах наших городов.
Чем больше запахов мы узнаем, чем лучше понимаем их, тем более красочным становится окружающий нас мир, — говорит ученый.
Первым шагом проекта, рассчитанного на три года, станет разработка программы, способной вычленять описания запахов из исторических текстов на семи европейских языках, а также обнаруживать специфически пахнущие объекты в иллюстрациях и картинах.
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Заодно можно будет узнать и о профессиях, в которых запахи играли важную роль, к примеру о медицине.
То же самое касается и табака. «Этот товар, появившийся в Европе в XVI веке, поначалу рассматривался как экзотика, но очень быстро превратился в повседневный запах многих европейских городов, — рассказывает Таллет, — а к XVIII столетию люди уже бурно жаловались на нестерпимый запах табака в театрах».
Но сегодня,
Собственно, идея использовать запах для воссоздания исторической атмосферы прошлого не нова. Музей викингов Йорвик на севере Англии славится тем, что там можно полной грудью (у кого хватит смелости) вдохнуть вонь поселения Х века. И судя по отзывам посетителей, это незабываемое впечатление.
Впрочем, по словам Таллета, запах прошлого вовсе не обязательно должен быть неприятным.
«Обычно если в музеях и упоминается запах, то это запах сортира или дыма, мы же хотим дать почувствовать не только отвратительную вонь, но и благоухание европейского прошлого», — подчеркивает он.