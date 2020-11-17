17:11 (мск), источник: Коммерсантъ
Умер режиссер Роман Виктюк
Ему было 84 года.
Режиссер, народный артист РФ Роман Виктюк умер в возрасте 84 лет, сообщили в его театре. В конце октября режиссер заразился коронавирусом COVID-19 и за день до своего 84-го дня рождения был госпитализирован в одну из больниц Москвы. Его состояние оценивалось как удовлетворительное.
«Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня», — сказали ТАСС в дирекции московского Театра Романа Виктюка.
Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы. В 1988 году в «Сатириконе» поставил свой самый знаменитый спектакль — «Служанки», в котором все роли играли мужчины. В 1991 году открыл Театр Романа Виктюка. Режиссер поставил более 250 спектаклей в театрах России, Украины, Литвы, Латвии, Италии, США, Финляндии.
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