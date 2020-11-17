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17:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

В мире появится первый остров на «голубой» энергии

Она полностью заменит углеводородное топливо.

Удаленный остров Бардси в Северном Уэльсе получит от правительства Великобритании инвестиции в размере 1,2 миллиона фунтов стерлингов (121,52 млн рублей) для полного перехода на энергию приливов и отливов.

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Сейчас на острове постоянно обитают всего четыре человека, использующие для своих нужд дизельное топливо, сообщает Daily Mail. Компания Nova Innovation, получившая грант, заявляет, что вскоре Бардси превратится в первый в мире остров на «голубой» энергии и сможет поставлять ее часть на материк.

На морском дне возле Бардси установят пять мощных турбин, которые будут превращать энергию движения воды в электричество. Все сооружения будут полностью скрыты под водой и не испортят облика уникального острова, популярного среди туристов, уверяют в компании.

Если эксперимент будет удачен, его смогут воплотить и другие прибрежные зоны.

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Анна Лысенко

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