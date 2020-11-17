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19:24 (мск), источник: Газета.Ру

Собаки и доставка: как коронавирус попадает в дома

Необходимость выгуливать собаку и доставка продуктов на дом резко повышают вероятность пострадать от COVID-19, сообщают испанские исследователи. Снизить риски можно, соблюдая гигиену и дезинфицируя все покупки.

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Источник: AP 2020

Наличие в доме собаки, доставка продуктов и необходимость ходить на работу повышают риск заразиться коронавирусом почти в два раза, выяснили испанские ученые из Гранадского университета. Исследование было опубликовано в журнале Environmental Research.

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За год в Испании от коронавируса пострадало около полутора миллионов жителей, погибло более 40 тыс. Даже в условиях изоляции весной вирус продолжал распространяться. Авторы работы решили выяснить, как на его распространение мог повлиять образ жизни граждан, их привычки и состояние здоровья.

Участниками исследования стали 2086 человек, среди которых с марта по май 2020 года 4,7% пострадали от коронавируса. Наблюдение за ними предсказуемо показало, что риски заразиться COVID-19 при проживании на одной территории с больным повышаются в 60 раз.

Но также исследователи обнаружили и более неожиданные факторы риска — так, наличие собаки, которую нужно выгуливать, повышало риск заражения на 78%.

Наличие кошек и прочих домашних животных, не требующих выгула, на риски не влияло.

Неизвестно, связано ли это с заражением людей от собак, отмечает Кристина Санчес Гонсалес, ведущий автор работы.

«Результаты наших исследований показывают, что владельцы собак заражаются чаще, но причину этого еще предстоит выяснить, — говорит Санчес Гонсалес. — Учитывая текущую нехватку ресурсов для диагностики SARS-CoV-2 у людей, возможность постановки диагноза у собак крайне маловероятна».

Заражения могут быть связаны и с гигиеническими аспектами — во время прогулки и хозяин, и собака взаимодействуют с большим числом поверхностей, на которых могут находиться вирусные частицы. Также собака может приносить их в дом на шерсти и лапах.

«В разгар пандемии и при отсутствии эффективного лечения или вакцины, профилактические гигиенические меры — единственное спасение, и эти меры должны также применяться к собакам, которые, согласно нашему исследованию, прямо или косвенно увеличивают риск заражения вирусом», — подчеркивает Санчес Гонсалес.

Также серьезным фактором риска оказалась доставка продуктов — она повышала риск заражения на 94%.

Однако это распространялось лишь на товары первой необходимости — доставка готовой еды, например, не сказывалась на вероятности заражения.

На столько же риск возрастал, если после похода в магазин испытуемые не дезинфицировали продукты.

На 76% чаще заболевали люди, вынужденные ходить на работу. Также риск возрастал в случае, если участники исследования пользовались общественным транспортом.

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Повышенной опасности заражения подвергались и курильщики. А вот наличие каких-либо заболеваний, избыточный вес или любовь к спорту на риск заражения не влияли. Также оказались не важны пол и возраст участников, количество людей в доме и наличие домработницы. Хотя наличие детей и подростков в доме несколько повышало риск заражения, в целом эта разница не оказалась статистически значимой.

Ученые подчеркивают, что они не анализировали причинно-следственные связи, а лишь искали факторы, коррелирующие с более высоким риском заражения.

«Ввиду быстрого распространения вируса даже во время изоляции, мы сочли важным изучить социально-демографические характеристики, привычки и сопутствующие заболевания, повышающие риск заражения SARS-CoV-2 для реализации эффективных стратегий профилактики», — говорит Санчес Гонсалес.

Авторы работы подчеркивают, что наилучший способ профилактики коронавирусной инфекции — соблюдение гигиенических мер.

Они напоминают, что важно регулярно мыть руки с мылом или хотя бы дезинфицировать антисептиком, избегать прикосновений к глазам носу и рту, чихать и кашлять в согнутый локоть или платок, салфетку следует выбросить или убрать подальше. И, разумеется, соблюдать дистанцию и помнить про правила утилизации маски после использования. Также, как показало исследование, важно дезинфицировать покупки — как доставленные курьером, так и привезенные самостоятельно.

Алла Салькова

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