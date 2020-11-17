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19:08 (мск), источник: BBC News Русская служба

Исследование: жидкость для полоскания рта убивает коронавирус

Ученые из Университета Кардиффа заметили, что общедоступные средства для полоскания рта убивают коронавирус в слюне.

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Британские стоматологи после начала пандемии начали широко применять жидкость для полоскания рта | Источник: BBC News Русская служба
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Новое исследование, проведенное в британском Университете Кардиффа, показало, что широко доступные жидкости для полоскания рта убивают вирус в течение 30 секунд после контакта с ним.

По словам ученых, есть обнадеживающие признаки, что жидкости с 0,07% содержанием цетипиридиния хлорида (CPC) могут применяться как одно из средств борьбы с коронавирусом.

Лабораторное исследование показывает, что жидкость для полоскания рта уничтожает коронавирус, содержащийся в слюне. Вместе с тем, доказательств ее эффективности в качестве лечебного средства пока нет, поскольку она не попадает ни в дыхательные пути, ни в легкие.

Эти выводы пока не получили экспертной оценки, но они совпадают с результатами предыдущих тестов, которые показали, что жидкости с содержанием CPC способствуют снижению вирусной нагрузки SARS-CoV-2.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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