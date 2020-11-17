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21:35 (мск), источник: Известия

Массовый выпуск третьей российской вакцины от COVID-19 начнется в феврале

Массовый выпуск третьей вакцины от коронавируса Центра имени Чумакова начнется в феврале 2021 года. Об этом сообщил 17 ноября директор Центра Айдар Ишмухаметов.

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Источник: AP 2020

«Наша вакцина производится в производственном комплексе в Центре Чумакова. И соответственно, производство у нас свое если, мы надеемся на это, Минздравом будут одобрены результаты первой-второй фазы, в феврале месяце мы будем готовы начать выпуск», — сказал Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что Центр имени Чумакова сможет производить до 10 млн доз вакцины от коронавируса в год.

«Мы полагаем, что это (производство вакцины. — Ред.) будет 10 млн в год, но это такая среднепотолочная пока цифра, мы надеемся на большие цифры, просто по мере работы, по мере опыта и расширения площадки это количество будет увеличиваться», — добавил директор.

Несколько дней назад академик РАН Алексей Егоров подчеркнул, что главная особенность российской вакцины от коронавируса, разработанной Институтом имени Чумакова, в том, что она сделана не из отдельных антигенов SARS-CoV-2, а из цельного инактивированного вируса.

В начале ноября директор НИИ антимикробной химиотерапии ФБГОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Роман Козлов заявил, что преодолеть пандемию коронавирусной инфекции в России удастся после ввода в гражданский оборот эффективной вакцины.

В настоящее время в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, разрабатываются порядка 200 вакцин от COVID-19. Первой в мире была зарегистрированная российская вакцина «Спутник V» в августе. О регистрации второго препарата стало известно 14 октября. Его назвали «ЭпиВакКорона».

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000−112.

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