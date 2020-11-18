12:30 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Пандемию просят принять в зачет
Переход на дистанционное обучение может стать предметом иска к МГУ.
Более двух десятков
Студенты Московского государственного университета имени Ломоносова, обучающиеся на договорной основе, до конца недели подадут в Никулинский суд города Москвы коллективный иск
О том, что обучающиеся готовят подобный иск, первым сообщил
«Серверы не выдерживают лекций с большим количеством слушателей, звук скачет, видео виснет, качество того и другого ниже среднего, — пояснил “Ъ” один из инициаторов иска, студент 3-го курса философского факультета МГУ Семен Беляев.— Иногда
В связи с этим студенты просят суд обязать МГУ частично вернуть выплаченные ими средства за весенний семестр 2019−2020 учебного года и осенний семестр 2020−2021 учебного года. В иске не идет речь о конкретной сумме. По словам Ленской, в ходе судебного процесса истцы планируют привлечь специализированную оценочную структуру для анализа снижения качества образования. Именно от этого и будут зависеть финансовые требования. Адвокат уточнила, что ранее студенты обращались с подобной просьбой к ректору МГУ Виктору Садовничему, однако на письма им не ответили. Петицию студентов МГУ с аналогичными тезисами на change.org подписало более 22 тыс. человек.
Напомним, большинство вузов страны ушли на дистанционное обучение с 16 марта до конца учебного семестра. В новом учебном году, с сентября, студенты учились в смешанном формате — часть лекций были перенесена в онлайн, другие проводились очно. Однако с 16 ноября большинство вузов страны снова ушли на «дистанционку» по рекомендациям Минобрнауки. Приказ об этом в МГУ действует до особого распоряжения.
«Думаю, на скидку 50% мы смело можем рассчитывать, хотя по ощущениям всех тех, с кем мне приходилось говорить, продуктивность обучения упала на 70−80% точно», — говорит Семен Беляев. По его словам, стоимость обучения на философском факультете составляет 350 тыс. руб. в год.
За эту сумму можно пойти сразу на несколько лучших
онлайн-курсовна платформах, которые специализируются на таком образовании уже много лет. Что я непременно бы сделал, если бы хотел получать образование онлайн. Но я выбирал другое.
Отметим, претензии к качеству дистанционного образования возникают не только у студентов: согласно опросу Минобрнауки и Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, большинство педагогов российских вузов обеспокоены, что переход в онлайн снижает качество знаний и грозит разрушением системы высшего образования в РФ (см. «Ъ» от 20 мая). Преподавательские профсоюзы также неоднократно заявляли о невозможности преподавания части программы в дистанционном формате.
В числе истцов выступает 21 студент, рассказывает Семен Беляев: «Остальные, к сожалению, боятся заниматься судебным разбирательством против главного вуза страны, переживают, что процесс замнут, а их потом отчислят как “несогласных”, либо “возьмут на карандаш”». Отметим, что всего в МГУ, по данным сайта университета, обучаются 38150 человек. Ранее ректор Виктор Садовничий заявлял, что доля платного обучения составляет не менее 20%.
Экспертам не известно ни об одном аналогичном судебном споре по иску студентов об изменении платы за обучение и проживание в общежитии в России, хотя такой спор уже рассматривается в США, говорит адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова.
Партнер юридической группы «Гришин, Павлова и партнеры» Полина Павлова считает требования студентов правомочными: «Не зря стоимость дистанционного образования значительно ниже, чем очного». «Для удовлетворения иска о перерасчете стоимости услуг по договору об образовании студентам нужно доказать в первую очередь некачественное оказание услуг, а также что качество предоставленного образования не соответствует тому, которое обучающиеся предполагали получить при заключении договора, — говорит эксперт.— Эти обстоятельства доказать довольно сложно».
Обычно в договоре есть указание на форму обучения — очную/заочную, — и на количество образовательных часов, которые должен предоставить вуз по программе. «Но почти всегда есть оговорки, что условия договора могут быть изменены в результате
«Дистанционное обучение полностью вписывается в действующее законодательство и подходит для любой формы обучения, — говорит Евгения Рыжкова.— Объем дистанционного обучения не ограничен. При таких обстоятельствах нельзя сказать, что услуга оказывается ненадлежащим образом, и применить законодательство о форс-мажоре». Она напоминает, что законодательство о действии непреодолимой силы (форс-мажор) применяется в случаях, когда обязательство не может быть исполнено вовсе либо исполнено ненадлежащим образом.
В Минобрнауки не ответили на запрос «Ъ» с просьбой прокомментировать иск. Ранее в ведомстве заявляли, что российские университеты имеют право самостоятельно снизить стоимость обучения для студентов, обучающихся на коммерческой основе. Вместе с этим в ведомстве обращали внимание, что переход на дистанционное обучение влечет за собой изменение образовательного контента, необходимость обеспечения вузов качественными программами и компьютерами и наем
Председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко не исключает, что иск может послужить примером для студентов из других вузов. «Снижение качества услуги будет легко доказать тем, у кого занятия не велись вообще
В МГУ на запрос «Ъ» не ответили.
Анна Васильева