Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 18 ноябряУказ о построении первого постоянного моста через Неву, день рождения Деда Мороза и Микки Мауса и другие события этого дня
Фоторепортажи
16Ливни привели к наводнению на Крите
10Прощание с Арменом Джигарханяном
03:03 (мск), источник: ТАСС

Вакцина CoronaVac прошла первые фазы клинических испытаний

ТАСС, 18 ноября. Инактивированная вакцина CoronaVac, разработанная в Китае, успешно прошла проверку на безопасность и эффективность в рамках первой и второй фазы клинических испытаний, в которых участвовали свыше 700 здоровых добровольцев. Результаты опытов китайских медиков представлены в статье в журнале Lancet Infectious Diseases.

COVID-19: Новые случаи
США
03:19 (мск)Прожившие в браке 63 года итальянцы умерли от COVID-19 в один день
Новости по теме
Вся статистика
Источник: РИА "Новости"

«Вакцина CoronaVac провоцировала хороший иммунный ответ примерно через месяц после двукратного ее введения с интервалом в две недели. Это позволяет использовать ее для защиты населения в условиях эпидемии. В будущем для повышения эффективности вакцинирования промежуток между инъекциями можно будет увеличить до месяца, однако эффективность этого еще предстоит оценить», — заявил Чжу Фэнцай, профессор Центра контроля и профилактики болезней провинции Чжецзян в Ханчжоу (Китай), чьи слова приводит пресс-служба журнала.

За последний год ученые из России, США, Австралии, Китая и ряда других стран сообщили о начале испытаний различных типов вакцин от коронавируса нового типа, часть из которых проверяется в экспериментах на животных, а другие — на добровольцах. Ожидается, что последние фазы клинических испытаний некоторых вакцин завершатся в начале следующего года.

Среди этих препаратов присутствуют и классические инактивированные и рекомбинантные вакцины, и прививки на базе новых и почти не изученных технологий, позволяющих вводить в человеческие клетки фрагменты чужеродной РНК и заставлять их производить большое количество белков вируса.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса на базе двух штаммов аденовируса, которая получила название «Спутник V». Препарат был разработан Центром им. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне-июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. 15 августа в Минздраве сообщили о начале производства препарата. Третий — пострегистрационный — этап клинических исследований российской вакцины начался 25 августа.

Недавно представители Центра имени Гамалеи, как и ученые из США и Великобритании, озвучили предварительные результаты третьего этапа испытаний, указавшие на высокую эффективность действия этих вакцин.

Первые успехи классической вакцины

CoronaVac, разработанная китайской фармацевтической компанией Sinovac, представляет собой ослабленную версию SARS-CoV-2, чьи частицы биологи из Китая научились производить в больших количествах. Безопасность данной прививки ученые проверили в ходе доклинических испытаний на мышах и обезьянах. Клинические испытания на добровольцах, как пишут профессор Чжу Фэнцай и его коллеги, начались в середине апреля и в начале мая этого года. В этих опытах, в рамках которых ученые одновременно оценивали безопасность и действенность вакцины, приняли участие свыше 700 здоровых добровольцев, согласившихся получить две дозы вакцины с промежутком в две или четыре недели.

Новость
Прививка от COVID-19: кому нужно обследоваться перед вакцинацией

Эти эксперименты показали, что инъекции ослабленного вируса хорошо переносятся добровольцами и вызывают иммунную реакцию у большинства из них через 28 дней после введения первой дозы вакцины как при больших, так и малых дозах. Во всех случаях, кроме одного эпизода развития аллергии, ученые зафиксировали лишь незначительные побочные эффекты, такие как головная боль или жжение в той точке, где вакцина была введена в тело добровольцев.

Как показали дальнейшие наблюдения, введение вакцины привело к появлению антител к коронавирусу у подавляющего большинства добровольцев, однако их было значительно больше среди тех участников опыта, которые получали вторую дозу вакцины с промежутком в 28 дней.

И в том, и в другом случае концентрация антител несколько уступала их концентрации в организме переболевших. Профессор Чжу Фэнцай и его коллеги отмечают, что этих молекул было достаточно для полной нейтрализации вируса и защиты добровольцев от заражения COVID-19.

Главный плюс CoronaVac, как объясняют ученые, заключается в том, что эту вакцину можно хранить в обычном холодильнике, как и вакцины от гриппа и других болезней, и при этом она остается в работоспособном состоянии на протяжении примерно трех лет.

Это позволит в будущем применять эту вакцину при появлении неожиданных вспышек COVID-19 и предотвращать его последующее распространение по планете.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Именно с ее подачи русский язык был исключен из обязательных предметов в школах
Режиссер призывает не верить тому, что говорит нам телевизор, и думать своей головой
Мишустин поручил предоставить машины чиновников больницам
Прожившие в браке 63 года супруги умерли от COVID-19 в один день
Украинская прокуратура заявила об аресте 44 самолетов РФ
Исследование: жидкость для полоскания рта убивает коронавирус
Выбраны лучшие фото самых невероятных мест на Земле
Германия впервые проиграла в официальном матче со счетом 0:6
Здоровье
13 продуктов, провоцирующих диабет Заболевание развивается из-за комплекса факторов, и качество питания — один из них.
Горячие темы на Авто
Дрязги 617
Вакцина от Ковида производства России занимает ведущее место в мире по эффективности 459
создание темы 349
Армия СССР это всё же "армия предателей" или "армия предателей" действовала совместно с КГБ....? Демонтируя СССР. 278
Кино
В Москве овациями проводили Армена Джигарханяна Попрощаться с народным артистом пришли его коллеги и поклонники
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Богатырев и Арнтгольц официально поженились: фото
"Воронины"... Как актеры умирали один за другим
Прошел 31 год: как сейчас выглядит "Просто Мария"
4 русские актрисы, которые никогда не были замужем
Леди
Анну Семенович в откровенном образе раскритиковали за лишний вес Артистку высмеяли в сети
Новости партнеров
Бей по своим. Коммунисты не поддержали выплаты «детям войны»
«Эффект пропадает»: врач о самолечении антибиотиками
Коммунисты выступили против выплат «детям войны»
Жители столицы – главный ресурс и ценность Москвы
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь