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03:19 (мск), источник: РИА Новости

Прожившие в браке 63 года итальянцы умерли от COVID-19 в один день

РИМ, 18 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Супружеская пара итальянцев, проживших вместе 63 года, скончались вследствие заражения коронавирусом в один день, сообщает газета l’Eco di Bergamo.

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Винченцо и Ольга Молино проживали в пригороде Милана Сесто-Сан-Джованни. Они познакомилось на юге в Апулии в 18 лет и переехали в Милан в 1957 году.

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Как рассказала изданию одна из шести их внуков, в конце сентября они отметили 63-ю годовщину свадьбы.

По ее словам, старики 82 и 83 лет болели порядка десяти дней. Несмотря на высокую температуру, они не дождались прихода доктора, с предварительным диагнозом грипп им были назначены антибиотики.

Пара попала в больницу города Монцы 11 ноября. Перед обращением в скорую помощь они замерили уровень насыщения крови кислородом: у Винченцо он составлял 68%, у Ольги — 86%.

В больнице они попали в разные палаты, но, как отмечает издание, Ольга попросила себе пиджак мужа, чтобы чувствовать, что он рядом.

В воскресенье они скончались с разницей в час.

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