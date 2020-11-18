Прожившие в браке 63 года итальянцы умерли от COVID-19 в один день

Винченцо и Ольга Молино проживали в пригороде Милана Сесто-Сан-Джованни. Они познакомилось на юге в Апулии в 18 лет и переехали в Милан в 1957 году.
Как рассказала изданию одна из шести их внуков, в конце сентября они отметили 63-ю годовщину свадьбы.
По ее словам, старики 82 и 83 лет болели порядка десяти дней. Несмотря на высокую температуру, они не дождались прихода доктора, с предварительным диагнозом грипп им были назначены антибиотики.
Пара попала в больницу города Монцы 11 ноября. Перед обращением в скорую помощь они замерили уровень насыщения крови кислородом: у Винченцо он составлял 68%, у Ольги — 86%.
В больнице они попали в разные палаты, но, как отмечает издание, Ольга попросила себе пиджак мужа, чтобы чувствовать, что он рядом.
В воскресенье они скончались с разницей в час.