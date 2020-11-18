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07:23 (мск), источник: РИА Новости

Мошенники придумали новый способ обмана в преддверии «черной пятницы»

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Мошенники пытаются обмануть россиян под предлогом акций и предложений от крупных банков и ритейлеров к «черной пятнице».

Источник: AP 2020

Неизвестный позвонил корреспонденту РИА Новости под видом сотрудника одного из крупнейших банков с информацией о выгодном кредитном предложении к «черной пятнице», которая в этом году пройдет 27 ноября. Во время звонка мошенник пытался выудить у журналиста данные его банковских карт.

Старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова подтвердила, что злоумышленники предлагают различные банковские продукты с большими скидками к так называемой «черной пятнице».

«Это могут быть предложения оформить кредитные карты с хорошим процентом дохода, увеличенный кешбэк по картам, снижение процента по кредиту и другие “вкусные” скидки», — рассказала она.

Если предложение злоумышленников звучит правдоподобно, то лучше перезвонить на официальный номер банка и уточнить, проводится ли сейчас такая акция, посоветовал ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

«Важно помнить, что сообщать одноразовый код нельзя никому. Если что-то просят ввести на сайте, внимательно проверьте адресную строку: написание адреса сайта должно быть корректным, а соединение безопасным (перед адресом есть зелёный замочек)», — предупредил эксперт.

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В Росбанке сообщили, что им известно о подобных методах, «они носят сезонный характер». В Московском кредитном банке указали, что это очередной пример изобретательности социальных инженеров, использующих любой мало-мальски интересный информационный повод. При этом в Сбербанке, Промсвязьбанке (ПСБ), банках «Ренессанс Кредит» и «Зенит» не фиксировали попыток обмана клиентов под предлогом спецпредложений к «черной пятнице».

В ВТБ, в свою очередь, предупредили о мошенниках, орудующих под видом крупных торговых сетей. «Гражданам поступали телефонные звонки или смс от злоумышленников с описанием скидок на электронику, бытовую технику, одежду, обувь, товары для дома и здоровья. Клиентов просили перейти по ссылке и сделать предзаказ для получения дополнительного дисконта. После получения всей необходимой информации с данными банковских карт клиентов мошенники исчезали», — рассказали в банке.

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Мошенники придумали новый способ обмана россиян в интернете
Во время загрузки произошла ошибка.
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