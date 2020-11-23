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15:55 (мск), источник: 7sisters.ru

Почему он не делает предложение? Возможные причины

Ваши отношения идеальны, и кажется, что дело уже должно близиться к свадьбе. Но любимый почему-то все никак не делает вам предложение. Что может его останавливать? Собственное ребячество Возможно, он еще…

Ваши отношения идеальны, и кажется, что дело уже должно близиться к свадьбе. Но любимый почему-то все никак не делает вам предложение. Что может его останавливать?

Собственное ребячество.

Возможно, он еще не готов ко «взрослой» семейной жизни. Одно дело — просто встречаться с девушкой, и совсем другое — стать ее мужем. Ведь у семейных людей намного больше обязательств друг перед другом. А в нашем обществе на женатого мужчину еще и продолжают навешивать ярлыки типа «кормилец семьи» и «ее каменная стена». И не каждый мужчина готов с гордостью нести эту ношу.

Нежелание терять свою независимость (и финансовую тоже).

«Все мое — мое, а все, что твое, — наше». Некоторые девушки говорят так, когда речь заходит о семейном бюджете. В шутку это. было произнесено или нет, но после таких слов мужчина может сильно напрячься. Потому что тратить на себя и свои нужды (например, на игры для приставки) и копить на что-то «для семьи» — это все-таки разные вещи. Кроме того, некоторые мужчины привыкли всегда поступать только так, как они считают нужным. А наличие жены (слегка) мешает следовать этому правилу. Конечно, если мужчина не хочет быть тираном.

Он не понимает, зачем что-то менять.

Ведь его и так все устраивает. Особенно, если вы живете вместе. Быт у вас уже налажен, но при этом мужчина всегда может уйти, если вдруг его начнет что-то не устраивать. В таких отношениях по закону он ничем вам не обязан. Поэтому у него всегда есть шанс вернуться на несколько шагов назад. Обратно к своей свободе.

Ему знаком неудачный брачный опыт.

Или он сам в нем участвовал. Возможно, примером были его родители или знакомые, которые развелись сразу после того, как поженились. А может, ему не повезло с экс-возлюбленной, и он прочувствовал на себе все прелести «токсичного» брака. После неприятного опыта ему вряд ли захочется пройти через все это еще раз.

Он не считает ваши отношения серьезными.

Такое грустно признавать, но, может, это с вашей стороны все серьезно, а он встречается с вами, лишь потому что ему так удобно? Например, у вас есть своя жилплощадь, где вы вместе живете. Или потому что вы взяли на себя все домашнее хозяйство. К тому же, так у него всегда есть доступ к бесплатному сексу. А те, кто говорит, что мужчины могут легко найти себе для этого девушку и в клубе, очевидно никогда сами так не делали.

Он еще не успел разобраться в себе.

Он может не делать вам предложение, потому что еще сам не знает, чего конкретно хочет от жизни. Если в голове у мужчины неразбериха и нет четкого плана, то надеяться на его серьезные шаги в отношениях вам пока не имеет смысла.

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