15:55 (мск), источник: 7sisters.ru
Почему он не делает предложение? Возможные причины
Ваши отношения идеальны, и кажется, что дело уже должно близиться к свадьбе. Но любимый
Ваши отношения идеальны, и кажется, что дело уже должно близиться к свадьбе. Но любимый
Собственное ребячество.
Возможно, он еще не готов ко «взрослой» семейной жизни. Одно дело — просто встречаться с девушкой, и совсем другое — стать ее мужем. Ведь у семейных людей намного больше обязательств друг перед другом. А в нашем обществе на женатого мужчину еще и продолжают навешивать ярлыки типа «кормилец семьи» и «ее каменная стена». И не каждый мужчина готов с гордостью нести эту ношу.
Нежелание терять свою независимость (и финансовую тоже).
«Все мое — мое, а все, что твое, — наше». Некоторые девушки говорят так, когда речь заходит о семейном бюджете. В шутку это. было произнесено или нет, но после таких слов мужчина может сильно напрячься. Потому что тратить на себя и свои нужды (например, на игры для приставки) и копить на
Он не понимает, зачем
Ведь его и так все устраивает. Особенно, если вы живете вместе. Быт у вас уже налажен, но при этом мужчина всегда может уйти, если вдруг его начнет
Ему знаком неудачный брачный опыт.
Или он сам в нем участвовал. Возможно, примером были его родители или знакомые, которые развелись сразу после того, как поженились. А может, ему не повезло с
Он не считает ваши отношения серьезными.
Такое грустно признавать, но, может, это с вашей стороны все серьезно, а он встречается с вами, лишь потому что ему так удобно? Например, у вас есть своя жилплощадь, где вы вместе живете. Или потому что вы взяли на себя все домашнее хозяйство. К тому же, так у него всегда есть доступ к бесплатному сексу. А те, кто говорит, что мужчины могут легко найти себе для этого девушку и в клубе, очевидно никогда сами так не делали.
Он еще не успел разобраться в себе.
Он может не делать вам предложение, потому что еще сам не знает, чего конкретно хочет от жизни. Если в голове у мужчины неразбериха и нет четкого плана, то надеяться на его серьезные шаги в отношениях вам пока не имеет смысла.
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