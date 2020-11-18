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09:45 (мск), источник: Газета.Ру

«Все надоело»: куда россияне переезжают во время пандемии

Почему россияне стали покидать города во время пандемии.

COVID-19: Новые случаи
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Источник: РИА "Новости"
Новым развлечением для россиян, засидевшихся на удаленной работе, стали переезды в другие города. Как объяснили «Газете.Ru» сами кочевники, они ищут теплой погоды и низких цен на жилье, которые могут предложить южные регионы. При этом некоторые, наоборот, срываются на временное проживание в столицу, чтобы успеть погулять по ней без потока туристов.

Россияне, перешедшие на удаленную работу, стали уезжать в южные города, из-за чего там начали бояться резкого роста заболеваемости. В связи с этим мэр Сочи выступил с обращением, в котором призвал приезжающих соблюдать санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора. Видеообращение было опубликовано на его странице в Instagram.

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«Мы стоим на пороге зимнего сезона. Сейчас фиксируется повышенный спрос на отдых в Сочи — бронирование активное, многие отели и гостиницы зарезервированы на 90 процентов. Есть и те, кто уже полностью завершил продажи на новогодние праздники. Туроператоры сообщают, что в гости к нам приедут туристы из всех регионов России», — пояснил Алексей Копайгородский и отметил, что «сочинское радушие и гостеприимство» возможно только потому, что пока удается сдерживать распространение коронавируса.

Тем временем сами сочинцы уже начали сдавать в аренду свои балконы, на которых приезжие фрилансеры могут работать и наслаждаться погодой.

«Мини-офисы оборудованы всем необходимым для комфортной работы. Хозяева квартир предоставляют компьютерный стол и стул. За дополнительную плату — кофе или чай. Средняя стоимость аренды — 500 рублей в день. Но может быть и дороже», — сообщают местные СМИ.

Как рассказали «Газете.Ru» сами переселенцы, в первую очередь, их привлекают погода и цены на жилье, которые в Краснодарском крае значительно ниже, чем, например, в столичном регионе.

«Перебралась в Сочи, потому что работа позволила не проводить время в офисе. А тут на юге тепло и хорошо, море рядом. Более того, можно найти жилье по более чем доступным ценам. Например, многие отели предоставляют номера на месяц по цене 20−30 тысяч. Это в разы выгоднее, чем тратить деньги на съем недвижимости в перекрытой столице, особенно когда в офис ездить не нужно», — рассказала «Газете.Ru» 36-летняя Светлана Небеженова, временно переехавшая из Москвы.

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С той же целью уехал на юг и 28-летний Влас из Санкт-Петербурга, который вместе с девушкой снимает квартиру в Геленджике уже шесть месяцев.

«Когда начался коронавиурус, очень хотелось сразу же перейти на удаленную работу, чтобы как можно меньше контактировать с людьми, которые могут меня заразить. Город выбрали просто потому что он когда-то нам понравился во время туристической поездки. Нашли комнату за 10 тыс. рублей, недалеко от моря. По сути дела — это и есть основной расход средств, остальное уходит только на еду и какие-то развлечения. Да и они чаще всего сводятся к тому, чтобы просто прогуляться до моря и подышать воздухом. Раньше такого ведь не было в доступе», — рассказал он «Газете.Ru».

Из плюсов молодой человек также отметил большое количество елей, из-за которых воздух регулярно очищается. «Да и людей сейчас совсем мало, все разъехались», — заключил Влас.

Некоторые россияне оказались в регионах вынужденно. Так, 26-летняя Влада переехала из Москвы в Ростов-на-Дону из-за финансовых трудностей.

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«Мне пришлось вернуться в родной город, потому что здесь есть жилье — в Москве я могла только снимать, тратя большие деньги. А учитывая, что никуда ходить нельзя и приходится сидеть в четырех стенах целыми днями, решаю вопросы по работе удаленно, то это просто неразумно. Первое время я долго плакала, потому что не могла поверить в то, что пришлось уехать из столицы. Все казалось маленьким, непривычным, серым. Но время идет, я осваиваюсь. Плюс тут тепло и мама рядом, это хорошие составляющие для счастья», — уверена девушка.

Более оптимистично к своему переезду отнеслась 22-летняя Арина, которая временно вернулась из Москвы в родной Тольятти. Как подчеркнула студентка, в сравнении со столицей расходы на жилье и передвижения по городу сокращаются в разы.

«Из минусов даже в голову ничего не приходит — когда ты работаешь на удаленке, ты встаешь, во сколько хочешь, ложишься во сколько хочешь, распределяешь свои дела так, как удобно. В городе обстановка отличается сильно, конечно — меня, например, успокаивает, что в Тольятти не такое количество заболевших, как в Москве», — объяснила Арина.

Более того, мне не нужно ездить в метро, где всегда большая концентрация людей. Да и в целом в городе все открыто, все работает в штатном режиме — от этого комфортнее. Можно сказать, что эмоционально переживать пандемию намного легче.
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Некоторые москвичи предпочли забраться еще дальше — собеседник «Газеты.Ru» Георгий, например, уехал с женой жить в маленькую деревню в Кировской области. Теперь от него до ближайшего большого города 130 километров.

«Я понял, что большой город, съемная квартира и еда из супермаркета — это не мое. День расписан по минутам, гибкости — никакой, особенно если ходишь в офис. Теперь я просыпаюсь в 5−6 утра, примерно часа четыре работаю за компьютером, а потом иду заниматься с лошадьми или вожусь со строительством», — рассказал мужчина.

В качестве основного рабочего места Георгий использует комнату на чердаке, где устроил стол и роутер для интернета. «Новый роутер из коробки покрывает примерно полгектара вокруг дома, поэтому под настроение я могу поработать на улице под навесом и отойти куда-то на природу. Это удобно: если я занят в конюшне или на стройках, то все равно на связи, — телефон в кармане, интернет дотягивается», — отметил он.

Единственная беда деревни — в отсутствии магазина, считает Георгий. Однако и эта проблема решается поездкой в ближайший город.

«В автолавке, конечно, ассортимент не такой, как в супермаркете — только самые необходимые, простые продукты. Но когда хочется чего-то особенного — садишься за руль и катишь в город. Мы не ходим по ресторанам, на 40% сами обеспечиваем себя продуктами, так что деньги в основном уходят на строительство», — заключил мужчина.

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Некоторые россияне на удаленке наоборот стремятся переехать в города покрупнее. Как выяснил сервис поиска работы SuperJob, Казань и Новосибирск назвали лучшими городами для карьерного роста удаленных работников по 43% респондентов.

Опробовать удобства Новосибирска на себе решила 58-летняя Елена Филипова из Новокузнецка.

«Сидела-сидела в душном офисе, все надоело, начальник раздражал, уволилась и стала работать на себя. Новосибирск привлек тем, что это город покрупнее, та же инфраструктура развита в разы лучше. Решила для себя — почему бы и нет? И пока ни разу не пожалела. Расходов стало больше, потому что город новый, и хочется его исследовать — в кафе заглянуть, пока окончательно не закрылись, по торговым центрам походить», — рассказала она «Газете.Ru».

По данным опроса, лучшим городом для карьеры на удаленке Москву считает каждый второй респондент. В их число вошел и 30-летний разработчик Smart Analytics Team Евгений.

«Некоторое время работал из гостиничного номера в Москве. Было непривычно, но зато в обед можно было прогуляться до Александровского сада, который не забит туристами», — смеется молодой человек.

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