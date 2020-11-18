10:37 (мск), источник: ТАСС
Власти Якутска продают здание мэрии в целях экономии
Мэр Сардана Авксентьева добавила, что чиновникам необязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города.
ЯКУТСК, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Якутска начинают готовить к продаже здание мэрии, которое находится в центре города. Об этом сообщила мэр Якутска Сардана Авксентьева в Instagram.
«Сегодня совместно мы приняли окончательное решение, начинаем готовить к продаже здание мэрии. Сначала на проспекте [Ленина], чуть позже — на [улицах] Октябрьской и Гоголя. Продажа муниципального имущества — строго регламентированная процедура. Есть заинтересованные потенциальные покупатели, но надо все соблюсти и провести открыто», — сообщила Авксентьева, отметив, что идея обсуждалась более года.
Она добавила, что «городским чиновникам необязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города». «Мы готовы построить недорогое здание и переехать туда. Например, мой первый заместитель предлагает нам разместиться в 17-м квартале. Поддерживаю. Здание нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой. Одно пространство, где все видят друг друга. Для удобства жителей организуем один
Она добавила, что скоро у чиновников начнется тестирование программы поездок на такси в служебных целях.
Содержание автотранспорта дорого. Например, от служебного автотранспорта в Москве мы отказались еще в начале года. В командировках все спокойно ездим на метро, в некоторых случаях — на такси. Продолжаем избавляться от всего избыточного. Жизненно необходимы новые источники для пополнения городского бюджета.