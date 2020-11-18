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10:37 (мск), источник: ТАСС

Власти Якутска продают здание мэрии в целях экономии

Мэр Сардана Авксентьева добавила, что чиновникам необязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города.

Источник: РИА "Новости"

ЯКУТСК, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Якутска начинают готовить к продаже здание мэрии, которое находится в центре города. Об этом сообщила мэр Якутска Сардана Авксентьева в Instagram.

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«Сегодня совместно мы приняли окончательное решение, начинаем готовить к продаже здание мэрии. Сначала на проспекте [Ленина], чуть позже — на [улицах] Октябрьской и Гоголя. Продажа муниципального имущества — строго регламентированная процедура. Есть заинтересованные потенциальные покупатели, но надо все соблюсти и провести открыто», — сообщила Авксентьева, отметив, что идея обсуждалась более года.

Она добавила, что «городским чиновникам необязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города». «Мы готовы построить недорогое здание и переехать туда. Например, мой первый заместитель предлагает нам разместиться в 17-м квартале. Поддерживаю. Здание нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой. Одно пространство, где все видят друг друга. Для удобства жителей организуем один фронт-офис в центре», — отметила мэр Якутска.

Она добавила, что скоро у чиновников начнется тестирование программы поездок на такси в служебных целях.

Содержание автотранспорта дорого. Например, от служебного автотранспорта в Москве мы отказались еще в начале года. В командировках все спокойно ездим на метро, в некоторых случаях — на такси. Продолжаем избавляться от всего избыточного. Жизненно необходимы новые источники для пополнения городского бюджета.
Сардана Авксентьева
Мэр Якутска
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